Посольство США в Ираке попало под ракетный обстрел: сколько пострадавших
Вечером 17 ноября по Багдаду выпустили 7 ракет. Некоторые из них попали в "зеленую зону" столицы Ирака, где расположено посольство США. В результате атаки погиб по меньшей мере один человек, ранения получили 5 иракцев.
В результате обстрела есть погибшие и раненые
Четыре ракеты все же попали в "зеленую зону", остальные – в другие районы Багдада. Об этом сообщает Al Jazeera.
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По предварительной информации, жертвой обстрела стал ребенок. Военные Ирака отметили, что все ракеты выпустили из одной локации.
Сразу после начала обстрела представители СМИ сообщили о красных вспышках – это означает, что в американской дипмиссии активировали систему противоракетной защиты.
США ранее пригрозили закрыть дипмиссию в Багдаде из-за обстрелов
Отметим, что только в течение года в Ираке состоялись около 90 ракетных обстрелов. Большинство из них были направлены именно против дипмиссий. В Вашингтоне ранее требовали от властей страны действовать более жестко против террористических организаций и даже пригрозили закрыть свое посольство.
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