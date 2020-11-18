Вечером 17 ноября по Багдаду выпустили 7 ракет. Некоторые из них попали в "зеленую зону" столицы Ирака, где расположено посольство США. В результате атаки погиб по меньшей мере один человек, ранения получили 5 иракцев.

В результате обстрела есть погибшие и раненые

Четыре ракеты все же попали в "зеленую зону", остальные – в другие районы Багдада. Об этом сообщает Al Jazeera.

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По предварительной информации, жертвой обстрела стал ребенок. Военные Ирака отметили, что все ракеты выпустили из одной локации.

Сразу после начала обстрела представители СМИ сообщили о красных вспышках – это означает, что в американской дипмиссии активировали систему противоракетной защиты.

Just heard what sounded like a rocket headed in direction of the Green Zone. It sounded like CRAM was deployed. — Simona Foltyn (@SimonaFoltyn) November 17, 2020

Обратите внимание! Только накануне Пентагон подтвердил, что выведет часть войск из Ирака и Афганистана. В обеих странах останутся по 2,5 тысячи американских военнослужащих.

США ранее пригрозили закрыть дипмиссию в Багдаде из-за обстрелов

Отметим, что только в течение года в Ираке состоялись около 90 ракетных обстрелов. Большинство из них были направлены именно против дипмиссий. В Вашингтоне ранее требовали от властей страны действовать более жестко против террористических организаций и даже пригрозили закрыть свое посольство.