Посольство США в Минске 24 октября обратилось к американцам. В учреждении порекомендовали своим гражданам выехать из Беларуси накануне масштабного протеста 25 октября.

В посольстве не исключают эскалации протестов из-за ультиматума, который оппозиция поставила самопровозглашенном действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом сообщили на сайте посольства.

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В дипломатическом ведомстве отметили, что силовики могут прибегнуть к силе во время массовых акций. Поэтому в посольстве посоветовали американцам избегать массовых протестов в Беларуси.

Кроме того, граждан США призвали запастись едой, питьевой водой, лекарствами и другими предметами первой необходимости минимум на три дня. Также американцев просят, по возможности, покинуть Беларусь наземным транспортом или самолетом.

Что известно об ультиматуме белорусской оппозиции

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 13 октября выдвинула ультиматум Лукашенко. Если власти Беларуси до 25 октября не выполнят ряд требований, вся страна выйдет на мирный протест. Среди требований есть уход Лукашенко с должности, прекращение насилия и освобождение политзаключенных.

Митингующие будут перекрывать дороги, а предприятия – бастовать.

Обратите внимание! Протесты в Беларуси продолжаются уже более 2 месяцев. Особенно много людей выходят на улицы в выходные. В эти дни на марши выходят женщины и студенты. Подробнее о ходе событий в Беларуси читайте здесь.