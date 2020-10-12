Лидер Польши Анджей Дуда прибыл с официальным визитом в Украину. Кроме ряда политических и экономических соглашений, президенты Украины и Польши обсудили исторические вопросы и решили разногласия.

Владимир Зеленский отметил, что есть немало недругов, которые мечтают поссорить Украину и Польшу. Об этом президент Украины сказал во время совместной пресконференции, сообщает 24 канал.

Важно Лидер Польши Дуда уже в Украине: символически начал визит и планирует встречу с Зеленским

Зеленский подчеркнул, что Украина и Польша должны существовать в мире, согласии, дружбе и взаимоуважении и никак иначе.

Должны всегда помнить, что поссорить Украину и Польшу мечтают многие наши недруги. И всем им мы можем сказать лишь одно: "Не дождетесь". Я уверен, что между нашими странами не может быть никаких споров, кроме одного: в каких украинских и польских городах провести зимние Олимпийские игры или Чемпионат мира по футболу, – подчеркнул украинский лидер.

В ответ на это Анджей Дуда поблагодарил за прием в Украине и возможность отдать честь польским жертвам Сталинского геноцида. Он напомнил, что и поляки, и украинцы пострадали от преступного режима.



Дуда почтил память замученных НКВД 3435 польских заключенных / Фото из твиттера Анджея Дуды

Польский президент выразил надежду, что отношения с Украиной будут углубляться.

Несмотря на различные болезненные аспекты нашей истории, мы открыто о них говорим и реализуем четкие уступки во взаимных отношениях,

– сказал Дуда.

Он добавил, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины. По словам Дуды, в 2022 году Польша буду председательствовать в ОБСЕ. Польский президент заверил, что вопросы суверенитета Украины будут приоритетом.

Кроме того, президенты Украины и Польши осудили акты надругательства над украинскими памятниками культуры и местами памяти в Польше и польскими памятниками культуры и местами памяти в Украине. Они призвали соответствующие органы власти осуществлять надлежащую опеку над ними.

О чем договорились президенты Украины и Польши – читайте по ссылке.

Прессконференция Дуды и Зеленского: смотрите видео