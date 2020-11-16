В Раде уже зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня: детали
В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления, который рекомендует правительству отменить карантин выходного дня. Постановление зарегистрировали в парламенте 16 ноября, то есть сразу же на следующий день после первых карантинных выходных.
О регистрации постановления сообщила вице-спикер парламента Елена Кондратюк во время согласительного совета. Сам проект постановления №4381 уже доступен на сайте Верховной Рады Украины, сообщает 24 канал.
К слову В ближайшее время Верховная Рада рассмотрит законопроект О всеукраинском референдуме, – Стефанчук
Детали постановления:
Парламентарии предлагают правительству отменить ряд ограничений, которые в ноябре будут действовать в выходные дни. Среди них:
- принимать посетителей в заведениях общественного питания;
- принимать посетителей в торгово-развлекательных центрах;
- принимать посетителей в других заведениях развлекательной деятельности;
- принимать посетителей заведениям торгового и бытового обслуживания населения;
- разрешить деятельность учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
- принимать посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.
Проекты постановления Верховная Рада Украины одобряет всего за одно чтение. Впрочем, судя по тексту этого постановления, оно является исключительно рекомендательным, а не обязательным к исполнению. Авторами выступили лидеры всех парламентских фракций:
- Елена Кондратюк – "Батькивщина",
- Ярослав Железняк – "Голос",
- Александр Корниенко – "Слуга народа",
- Юрий Бойко – "Оппозиционная платформа – За жизнь",
- Ирина Геращенко – "Европейская Солидарность",
- Давид Арахамия – "Слуга народа".
Поделиться новостью