В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления, который рекомендует правительству отменить карантин выходного дня. Постановление зарегистрировали в парламенте 16 ноября, то есть сразу же на следующий день после первых карантинных выходных.

О регистрации постановления сообщила вице-спикер парламента Елена Кондратюк во время согласительного совета. Сам проект постановления №4381 уже доступен на сайте Верховной Рады Украины, сообщает 24 канал.

К слову В ближайшее время Верховная Рада рассмотрит законопроект О всеукраинском референдуме, – Стефанчук

Детали постановления:

Парламентарии предлагают правительству отменить ряд ограничений, которые в ноябре будут действовать в выходные дни. Среди них:

принимать посетителей в заведениях общественного питания;

принимать посетителей в торгово-развлекательных центрах;

принимать посетителей в других заведениях развлекательной деятельности;

принимать посетителей заведениям торгового и бытового обслуживания населения;

разрешить деятельность учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

принимать посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Проекты постановления Верховная Рада Украины одобряет всего за одно чтение. Впрочем, судя по тексту этого постановления, оно является исключительно рекомендательным, а не обязательным к исполнению. Авторами выступили лидеры всех парламентских фракций:

Елена Кондратюк – "Батькивщина",

Ярослав Железняк – "Голос",

Александр Корниенко – "Слуга народа",

Юрий Бойко – "Оппозиционная платформа – За жизнь",

Ирина Геращенко – "Европейская Солидарность",

Давид Арахамия – "Слуга народа".

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