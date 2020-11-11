У Зеленского убеждены, что вопрос поставки воды в оккупированный Крым является рычагом давления в руках Украины. И наша страна легко от него не откажется.

Представитель президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что вопрос воды позволит ускорить деоккупацию полуострова. Об этом он сказал в комментарии "РБК-Украина".

Важно Воды в Крыму более чем достаточно, – Минприроды

Кориневич подчеркнул, что именно вопрос водоснабжения Крыма для украинского правительства является едва ли не единственным рычагом давления на Россию в вопросе деоккупации полуострова.

Мы считаем, что вопрос воды и Северо-Крымского канала – это важный рычаг давления на страну-оккупанта. Потому что, как показывает жизнь, страна-оккупант сейчас не способна самостоятельно решить проблему водоснабжения,

– подчеркнул Кориневич.

Также в представительстве президента в Крыму отметили, что подача воды на полуостров с территории Украины никогда не была темой переговоров с РФ.

Почему в Крыму возникли проблемы с водой

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили .

. Оккупанты пополняют запасы воды в Крыму из водохранилищ природного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

на полуострове. Теперь же оккупационные власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду .

. Власти Украины неоднократно заявляли, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

Больше о проблемах, с которыми сталкиваются жители полуострова после аннексии Крыма, – читайте по ссылке.