Жители нескольких сел на Буковине, пострадавших от разрушительных наводнений в июне, жалуются, что им до сих пор не выплатили компенсаций. Якобы, власти отчитались о возврате выплат еще в октябре, но люди о компенсациях даже не слышали.

Так, в сети появился ролик, в котором жители сел Ревна и Стрелецкий Кут Кицманского района жалуются на отсутствие выплат. Заметим, что эти села находились в эпицентре стихийного бедствия. Видео размещено на ютюб-канале Черновцы Live.

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В октябре местные чиновники и президент Владимир Зеленский громко заявили о том, что все пострадавшие от стихийного бедствия на 100% получили от государства компенсации. Но так ли это на самом деле? Жители сел Ревна и Стрелецкий Кут Кицманского района, которые летом оказались в эпицентре бедствия, о компенсации от властей ничего не слышали,

– говорится в заметке к видео.

Так, местная жительница Мария Синчук рассказала, что помогали разве верующие люди – продуктами. А вот от государства вроде не было ни копейки.

"23 июня произошла у нас такая большая неожиданная трагедия. Вода хлынула прямо в гараж, на меня. Я была дома одна. Курочки все потопились, поросята, песик кричали. Я не знала, что делать, как спасать. 10 дней мы с дедом не могли прийти в себя, выйти из дома. Потом пришли и помогли волонтеры. Государственная комиссия не была в доме, с улицы спрашивали, что произошло... Большие убытки, у нас нет денег, чтобы все привести в порядок", – рассказала другая местная жительница Анна Стриенко.

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