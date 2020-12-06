Владелец одного из крупнейших агрохолдингов Украины "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк рассказал, как ему пришлось прожить в Китае 244 дня, чтобы представить Украину в Китае и открыть китайский рынок для украинской продукции.

Об этом бизнесмен рассказал в интервью телеведущему 112 канала Дмитрию Спиваку. По его словам, когда он возвращался из материкового Китая, на таможенном посту в Шанхае ему сообщили, что он пробыл в Китае непрерывно 244 дня. По словам бизнесмена, политические и бизнес-круги КНР до того даже не знали, где находится Украина. Через год на съезде коммунистической партии руководство страны уже заявляло, что Украина является стратегическим партнером КНР. Об этом сообщают Українські новини.

"Когда мы в 2011 году приехали с представителем Deutsche Bank и встретились с представителем CIC (это крупнейший суверенный фонд в Китае, он управляет сотнями миллиардов долларов, один из тех, что принимает решение по экономическому развитию Китая), я делал презентацию "Укрлендфарминга" и Украины. Он слушал, был заинтересован, а затем в конце задал вопрос: а Украина - это где? Это где-то за Россией и Польшей? Через год, на съезде коммунистической партии Китая, в декабре 2012 года премьер-министр Китая и министр экономики во время выступления сказал, что Украина - это стратегический партнер Китая", – говорит Олег Бахматюк.

Он добавил, что в этом была не только его заслуга.

"Но мы провели это время, встречаясь с китайскими компаниями. Мы получили на базе нашей компании разрешение на поставку украинской кукурузы в Китай. Мы привезли около сотни китайских журналистов в Украину за свой счет. Мы делали презентацию Украины в Китае. На страницах китайских СМИ с тиражами в 100 млн экземпляров писали про нас. Мы построили этот мост, по которому все это теперь движется, и мы рады, что у нас это получилось", – акцентировал глава "Укрлендфарминга".