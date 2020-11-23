Посылки из Китая в США и Европу теперь будут идти с гораздо большей задержкой, чем раньше. На это есть несколько причин, в частности, из-за логистики "черной пятницы".

Особенно задержатся те посылки, которые будут передавать наземным и морским транспортом. Об этом говорится на новостном китайском портале. Впрочем, авиаперевозки тоже существенно сократили.

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Сколько придется ждать посылку

В компании поставок Meest China говорят, что сроки, когда люди получат свои пакеты, пока обещать трудно. Это может занять несколько месяцев и даже до полугода – в лучшем случае.

В чем причина

Существенные задержки возможны прежде всего из-за логистики "черной пятницы" , которая привела к сильной нагрузке на перевозчиков. А также из-за сокращения воздушных перевозок.

, которая привела к сильной нагрузке на перевозчиков. А также из-за сокращения воздушных перевозок. В СМИ сообщают, что важной причиной является тот факт, что в портах наблюдают неистовый недостаток контейнеров для продуктов. Именно в них посылки направляют по всему миру, в том числе и в Европу.

для продуктов. Именно в них посылки направляют по всему миру, в том числе и в Европу. Кроме этого, не хватает и персонала .

. Из-за низкого экспорта из Америки эти контейнеры не вернулись обратно в Китай. Там они также в дефиците.

в Китай. Там они также в дефиците. Эксперты отмечают, что такая проблема будет и в 2021 году.

"То, что сейчас происходит на рынке доставки из Китая – патовая ситуация. Годовые контракты, которые заключили логисты с транспортными компаниями, потеряли свою силу из-за форс-мажоров в Китае и мире. Китай значительно ограничил импорт товаров из Европы и США", – прокомментировал трудности доставки директор компании перевозчика Михаил Лымарь.

Как это повлияет на Украину

Жителям стран Европы и Америки время запастись терпением и подождать. Задержки в поставках товаров из Китая скажутся на стоимости товаров даже в местных магазинах. Поэтому, как говорят эксперты, покупать на китайских сайтах – до сих пор выгодная альтернатива. Главное, планировать покупки заранее.