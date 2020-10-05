В Европарламенте заявили, что могут отменить безвиз для олигархов и топ-политиков. Одна из основных претензий к украинской власти – свертывание антикоррупционной реформы.

Об этом говорится в письме депутата Европарламента Виолы фон Крамон. Письмо подписали и другие депутаты. Впрочем, в ЕС отметили, что "это ни в коем случае не намерение со стороны ЕС отменить это большое достижение для граждан Украины и граждан ЕС".

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Но все же мы оставляем за собой право накладывать конкретный отказ в таких свободах (безвиз – 24 канал) отдельным олигархам, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом ради своей частной незаконной деятельности,

– говорится в письме.

Что этому предшествовало?

Несколько недель назад уже звучали заявления о том, что безвиз могут забрать из-за атаки на антикоррупционные органы – САП, НАБУ и ВАКС. Тогда еще председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что он не верит, что все это "слухи" и если ему не напишут личное письмо – он не поверит.

Это письмо от ЕС адресовано именно Арахамии.

О чем еще говорится в письме?

В письме депутаты ЕС также указывают, что в первые дни новое правительство вселяло надежду в борьбе с коррупцией. Но некоторые члены "Слуги народа" распространяют кремлевскую пропаганду, информационно атакуют антикоррупционные структуры, публично подтверждают свои связи с олигархами и стремятся отказаться от сотрудничества с ЕС.

Также они напомнили, что в отчете Комиссии 2020 года четко указано, что украинская сторона должна обеспечить независимость, эффективность и устойчивость антикоррупционных институтов. В частности, обратить внимание на постоянные беспокойства о независимости и целостности САП, в том числе путем обеспечения надежной процедуры отбора следующего руководителя САП.

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