Рабочая группа Верховной Рады продолжает решать ситуацию, которая сложилась после решения Конституционного суда. Оно фактически пошатнуло антикоррупционную реформу в Украине.

Эксперт по антикоррупционной политике и депутат от "Слуги народа" Галина Янченко заверила, что в Верховной Раде разработали около 16 проектов относительно антикоррупционных законов. Об этом она сообщила в эфире 24 канала.

К теме Новый законопроект о лжи в декларациях зарегистрируют уже на этой неделе

Создание рабочей группы

По ее словам, поскольку они регулируют различные аспекты, то на прошлой неделе правительство приняло решение о создании рабочей группы. У нее есть цель выработать единое компромиссное, комплексное видение, которое бы представляло позицию всей ВР.

Я думаю, что потерянные дела вряд ли смогут вернуть. Потому что есть такой принцип, который называется отсутствие обратной силы закона,

– отметила Янченко.

Она сказала, что, по мнению Рады и президента, необходимо урегулировать 2 параллельных процесса:

1 – связан с антикоррупционным законодательством, которое Конституционный суд фактически отменил;

2 – решение проблемы самого КСУ.

Поэтому рабочая группа состоит из глав трех профильных комитетов: правового, правоохранительного и коррупционного. А также в нее входят представители всех депутатских фракций.

Напомним! Конституционный суд Украины 27 октября отменил антикоррупционную реформу. Такое решение вызвало в стране конституционный кризис. Больше новостей о КСУ читайте здесь.

Как восстановить антикоррупционную систему

Янченко заверила, что, теоретически, на следующей неделе законопроект в Верховной Раде могут зарегистрировать. Он будет восстанавливать антикоррупционное законодательство:

► связанное с электронным декларированием;

► связанное с системой проверки деклараций, в том числе проверки судей.

Кто будет проверять судей КСУ

Также нардеп отметила, что судьи КСУ считают, что НАПК должно проверять декларации всех, но не их. "Судебная ветвь власти должна быть абсолютно независимой, поэтому исполнительная, в частности НАПК, их проверять не может", – добавила Янченко.

Она отметила: "Эту неделю продолжались расследования, кто же тогда будет проверять судей. Были предложения, чтобы это был Высший совет правосудия или Высшая квалификационная комиссия судей. Но они отказались, сказав, что не смогут физически это сделать".



Скандальное решение КСУ / Инфографка 24 канала