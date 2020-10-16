Политики продолжают обсуждать идею всенародного опроса от Владимира Зеленского. А в эфире известного политического шоу это повлекло масштабную ссору между представителями различных партий. В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил дату, которую президент выбрал для опроса, его личным решением.

Пять вопросов для украинцев от Зеленского продолжают быть на устах украинцев, в том числе и политиков. Именно из-за этой темы представители разных политических сил устроили оживленную дискуссию, которая переросла в масштабную ссору в эфире "Свободы слова Савика Шустера", пишет 24 канал.

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Политики обсуждали, насколько законно проводить такой опрос именно в день местных выборов – 25 октября.

Что сказал Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент выбрал именно такую дату для опроса.

Почему сейчас? Ответ: потому что он так решил. Подходит? Потому что это его опрос, он спрашивает, он имеет право спросить тогда, когда он хочет,

– отметил Арахамия.

И добавил, что такую инициативу может проявлять любой.

Какова позиция других политиков

Леонид Кравчук согласился с тем, что Зеленский имеет на это право. "Это форма прямой демократии – проводить такой опрос", – отметил он.

Зато журналист Юрий Бутусов назвал слова первого президента Украины маразмом. "Конституцию приняли после того, как он ушел с поста президента", – заявил Бутусов.

По его словам, президент таким решением нарушает Конституцию и избирательное законодательство. Кроме того, редактора "Цензор.НЕТ" интересует вопрос, за какие деньги будут проводить опрос.

В целом гости студии, представлявшие различные политические силы, критически высказывались относительно идеи всенародного опроса.

Ссора политиков в эфире из-за опроса Зеленского: смотрите видео

Обратите внимание! 13 октября Зеленский анонсировал опрос в день выборов. Украинцы смогут ответить на пять вопросов. Они касаются свободной экономической зоны на Донбассе, легализации медицинского каннабиса, сокращения количества нардепов, пожизненного заключения за коррупцию и Будапештского меморандума. Больше инициативу президента читайте по ссылке.