Потопление пассажирского парома "Донья Пас" стало крупнейшей морской катастрофой в мирное время за всю историю. Во время его столкновения с танкером погибло более 4 тысяч человек.

В 1963 году на японской верфи "Ономити Дзосен" построили и спустили на воду пассажирский паром под названием "Химеури Мару". Его длина составляла 93 метра. Паром был рассчитан на перевозку более 1,5 тысячи пассажиров. Подробнее об этом – в программе "Одна история" на 24 канале.

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На протяжении 12 лет судно беспрепятственно курсировало по японским водам, пока его не выкупила филиппинская компания. Она переименовала паром в "Дон Сульпиций" и продолжила использовать по назначению.

Паром "Донья Пас"

В 1979 году при перевозке более 1 тысячи пассажиров на судне вспыхнул пожар. Для людей на борту все завершилось счастливо, однако это сильно повредило паром, поэтому он нуждался в серьезном ремонте.

Через 2 года он возобновил свою работу. После этого судно получило название "Донья Пас". Оно дважды в неделю курсировало по маршруту Манила – Катбалоган – Таклобан и в обратном направлении.

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Что случилось с судном

В декабре 1987 года паром "Донья Пас" в очередной раз попал в аварию. Несмотря на хорошую погоду, море в тот день было неспокойным. Около 22:30, когда большинство пассажиров уже спали, судно проходило пролив Таблас, неподалеку от филиппинского острова Мариндуке.

В это время на его пути оказался танкер под названием "Вектор". На его борту было более тысячи кубических метров бензина и других нефтепродуктов. В тот момент на обоих судах никто не следил за курсом, а навигационные системы отсутствовали.



Паром "Донья Пас" / Скриншот с видео

На капитанском мостике "Доньи Пас" находился лишь 1 член экипажа. Остальные тогда выпивали и смотрели телевизор. Как оказалось впоследствии, танкер находился в этих водах нелегально. У "Вектора" не было никакой лицензии на любые перевозки. Именно из-за этих нарушений и произошло их столкновение.

Как спасали людей

После взрыва, который раздался на танкере, из него на поверхность воды вылились нефтепродукты, которые сразу вспыхнули. Один из пассажиров, которому удалось выжить, утверждал, что море вокруг судов было охвачено пламенем и пожар распространялся с невероятной скоростью.

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Пассажиров охватила паника. Спасательные жилеты на пароме были закрыты, а найти ключи в хаосе не удавалось. Спасательные лодки сбрасывали на воду, не следуя никаким инструкциям. Люди пытались спастись разными способами, поэтому даже прыгали за борт в горящую воду.

Сколько людей погибло

От удара "Донья Пас" раскололся пополам, а через 2 часа судно пошло на дно. Еще через столько же времени затонул и танкер "Вектор". Местные власти получили информацию о катастрофе лишь через 8 часов. Только тогда началась спасательная операция. Пассажиров бросили на произвол судьбы, ведь никто не пытался им помочь.

По неизвестным причинам ни с одного судна не поступил сигнал SOS. Живыми добраться до берега удалось лишь 24 пассажирам парома и 2 членам экипажа "Вектора". Однако все они получили серьезные ожоги. В течение следующих дней на берег выбросило около 300 тел, которые были объедены морскими хищниками. Тела многих погибших так и не удалось обнаружить.

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Согласно заявлению компании, которая была владельцем "Доньи Пас", в тот день на борту парома находилось 1 553 человека, 60 из которых – члены экипажа. Однако истинное количество пассажиров оказалось значительно большим.

Кроме официально зарегистрированных в списках лиц, паромом переправляли пассажиров, которые приобрели билеты нелегально по сниженной цене. Также к этому числу не относятся дети, для которых не оформляли отдельных билетов. Таким образом, паром был значительно перегружен. Пассажирам приходилось располагаться на палубе и в коридорах.



Погибшие во время морской катастрофы / Скриншот с видео

С морского дна удалось поднять 21 погибшего, однако лишь 1 из них был официально указан в списках пассажиров. Член Палаты представителей Филиппин заявлял, что в списках не было по меньшей мере 2 тысяч человек.

Чем закончилась история

Расследование аварии продолжалось до 1999 года. Затем комиссия объявила, что на борту парома находился 4341 пассажир. Трагедия унесла жизни большинства из них, ведь в тот день в море погибли более 4 300 человек.

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Представители компании обязались выплатить семьям погибших компенсацию в размере 20 тысяч филиппинских песо каждому. Впрочем, полностью выполнить свои обязательства они сумели лишь через 30 лет после катастрофы – в 2017 году.

Столкновение пассажирского парома "Донья Пас" и танкера "Вектор" навсегда вошло в историю. Это крупнейшая по количеству погибших морская катастрофа, которая случилась в мирное время.