В 1938 году в Германии начало формироваться антинацистское движение – в основном среди военных. Когда политика Гитлера стала понятна широкой публике, стало очевидно, что он приведет страну к войне. Военные чины Вермахта,как подполковник Ханс Остер и члены немецкой контрразведки Абвер начали собирать вокруг себя недовольных режимом немецких офицеров.

Группа настолько разрасталась, что имела связи даже за границей. Держать руку на "международном пульсе" помогал глава Абвера Вильгельм Канарис. Подробнее о "Черной капелле" - в программе "Конфликты" на 24 канале.

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Вместе военные придумали план ликвидации Гитлера и полного свержения нацизма в стране. Они думали, что Запад в этом замысле поможет, но зря. Нежелание вмешиваться во внутренние дела Германии, которые могли бы повлечь войну, оттолкнуло "союзников" от этой идеи. Заговорщики остались один на один с режимом. Очевидно, что план убийства Гитлера не реализовали. Офицеры залегли на дно, чтобы ударить с новой силой. С новыми людьми. И с новым совершенным планом.



Адольф Гитлер / Фото tut-cikavo

План Убийства Гитлера

План убийства Гитлера называли "Заговором Остера" – в честь подполковника Ганса Остера. Идея ликвидировать Гитлера пришла после его планов нападения на Чехословакию и Австрию. Люди боялись начала войны. План провалился, потому что диктатор в результате договоренностей смог захватить территорию без военного вмешательства. В глазах немецких граждан он стал национальным героем.



Ганс Остер / Фото wikimedia

Позже организаторы заговора в рядах немецких правоохранительных структур получили название "Черная Капелла". В истории уже было похожее название – "Красная капелла". Разница между ними только в том, что красные были советским подпольным сопротивлением. Черные же – немецкие военные чины, интеллектуалы аристократического происхождения. Кроме того, была разница в идеологии. Красные тащили одеяло на Союз, черные – на запад, ближе к США и Британии.

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Кто вступал в "Черную капеллу"

В ряды заговорщиков вступали военные, которых Гитлер по приходу к власти покидал в тюрьмы. С одной стороны Гитлер выступал за укрепление экономики и благосостояние Германии, с другой – в плане восстановления Рейха была идея реванша после унижения и мирового поражения. Адольф готовился властвовать не только в Германии. Кто был не согласен – с теми быстро расправлялись. Репрессированные церковники тоже сыграли ключевую роль, ведь Ватикан осуждал тоталитарную машину фюрера. Была издана специальная энциклика Папы Пия XI, которая называлась "С огромной озабоченностью".

Католическая церковь с самого начала имела конфликт с национал-социалистами. Политика хотела держать контроль над церковью и ее организациями. Поэтому вопрос независимости стоял очень остро. Протестантская церковь имела более тесные связи с национал-социализмом, они были более консервативными в вопросах давления. У них возникало меньше проблем и противоречий,

- пояснил историограф Андреас Гестрих.

Покушения на Гитлера

Всего покушений на Гитлера было по меньшей мере 6. "Черная капелла" была причастна к большинству из них. Фюрера пытались взорвать, расставляя ловушки в местах выступлений, или банально застрелить. Но его охрана СС и Гестапо работали отлично. Подобраться к нему было нереально. Однажды его пытались взорвать во время перелета – не получилось. Из-за холода заряд не сдетонировал.

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Во время презентации новой военной формы фюрер ушел раньше – не успели. Во время визита на фронт в военной палатке тоже не получилось. Его со всех сторон окружили. Шансов – ноль. Офицеры уже начали думать, что все их попытки тщетны. И стоит переходить в другую плоскость противостояния. Но на диссидентском опыте они убедились, что только подпишут себе смертный приговор.

Организация "Белая роза". Они боролись с режимом через распространение антинацистской поэзии. Меньше чем через неделю после идентификации лиц их всех повесили.

Органы безопасности, такие как СС, делали все возможное, чтобы к Гитлеру было очень трудно подобраться. Планы убийства Гитлера происходили годами. Уже начинало казаться, что у него дьявольская удача. Ему удавалось избегать покушений,

- заметил историк Роберт Хенек.

Охота на фюрера была тяжелой и безрезультатной. Казалось, сама судьба ведет диктатора дальше, защищая от опасностей и ловушек. Мятежники были полностью деморализованы.

"Их сопротивление никогда не было бессодержательным. Они таким образом показывали миру, что далеко не все население Германии было в восторге от Гитлера или национал-социализма. Существовали люди, которые пытались разными способами противостоять этому", – сказала профессор университета Гамбурга Барбара Фогель.

Бремя войны все больше ощущалось. Германию бомбили. Число жертв среди гражданских было очень большим – более полумиллиона человек. Война давалась слишком дорогой ценой. Все это подталкивало к поискам выхода из данной "авантюры". За очередную попытку убрать фюрера взялся офицер из аристократии Генниг фон Тресков.



Генниг фон Тресков / Скриншот из видео

Кто такой Клаус фон Штауффенберг

Еще одной ключевой фигурой нового заговора был Клаус фон Штауффенберг. Молодой, аристократичный вояка с головы до ног преданный нацизму, но не его методам. Зерна сомнения в правильности идеологии начали появляться в 1939 году, когда по приказу фюрера в Германии начали искоренять евреев:

сожгли примерно 400 синагог;

ранили и выгнали более 700 евреев;

почти сотню убили.

Тем не менее, он воевал под флагом Германии. И в апреле 1943 года во время выполнения заданий попал под обстрел американских истребителей. Выжить удалось чудом.

Штауффенбер получил тяжелые ранения. Он потерял ладонь, 2 пальца на другой руке и глаз,

– рассказал писатель Эккехард Клауса.

В госпитале он провел примерно 2 месяца. И именно оттуда началась его связь с"Черной капеллой". Тресков пересказал свой план убийства Гитлера, и его версия подавала добрые надежды. Штауффенберг не колебался. Без руки и с одним глазом обратно на службу его не возьмут, а вот вклад в историю он еще сможет сделать.



Клаус фон Штауффенберг / Фото Getty images

"Конечно, убийство Гитлера было лишь частичкой гораздо большего плана. Военный переворот предусматривал и создание нового правительства", – заверил историк Ричард Эванс.

Операция " Валькирия"

План убийства назвали операция "Валькирия". В случае успеха предполагалось создание нового правительства. План довольно прост:

продолжить войну против СССР;

заключить мир с Западным миром;

провести в стране демократические выборы.

Если все удастся, то для Штауффенберга отводилась роль госсекретаря. Операцию планировали долго и тщательно, понимая, что неудача на этот раз будет для них приговором. И вот, день Х настал.

День, когда операцию осуществили

20 июля 1944 года Клаус Штауффенберг вместе с 2 помощниками Вернером фон Хефтеном и Гельмутом Штиффом вылетели из Берлина в "Волчье логово" в Восточной Пруссии. Так назывался комплекс укрытия для Гитлера, откуда он руководил операциями против СССР. Там как раз собрались военные сливки на обсуждение планов войны.

Справка. Комплекс построен в 1941 году специально для операции "Барбаросса", которая предшествовала нападению на СССР. Он оборудован 3 линиями обороны. В 1-й линии построены бараки, здания для персонала и гостей и коммуникационный центр. Во 2-й линии построены офисы и здания для нацистских военных чинов. В 3-й линии размещен комплекс специально для фюрера: с охраной, бункером для укрытия и бараками для переговоров и планировок.

Как отметил участник заговора Филипп Барон, Штауффенберг имел всего 2 задания:

а) убить Гитлера;

б) быстро покинуть зоны охраны.

Все, что нужно было сделать – нажать на кнопку. Тогда никто не выбрался бы. С самого начала бомбу планировали заложить в бункере Гитлера. Там он часто находился с другими высокопоставленными чиновниками. Ограниченное пространство и бетон при взрыве точно смогли бы убить сразу всех, кто находился в комнате. Все детали планировки гитлеровского укрытия были у заговорщиков на руках.

Планировку перенесли в деревянные бараки неподалеку от бункера. Заговорщики не знали ни планов здания, ни количества человек, которых вмещает в себя новый комплекс. Опасность провала была еще и в том, что внутри бараков много пространства. Люди уже не сидели, а стояли друг от друга на расстоянии.





Место, где произошла операция / Фото Getty images

Для убийства подготовили 2 бомбы. Согласно плану, их должны были заложить в 2 разных местах, чтобы исключить шансы на выживание. Когда дело дошло до начала планирования, в ход пошла только одна. Штауффенберг встал возле самого Гитлера и положил пакет якобы с документами на пол. Время шло. Он отпросился поговорить по телефону и покинул комнату. Оставалось только ждать. Через несколько минут раздался взрыв, а от Штауффенберга не было и следа.

Мы испытывали взрывчатку из разных стран. Датскую, французскую, бельгийскую и многие другие. Я перепробовал их всех и могу с уверенностью сказать, что британская – самая лучшая. Особенно детонаторы. Они бесшумны. Другие издают посторонние звуки. Я еще и отмечал, что бомбы на всякий случай надо 2,

- рассказал Барон Филипп.

Когда Штауффенберг покинул комнату, возле Гитлера встал другой офицер. Портфель у ног ему мешал, поэтому он переставил его за деревянную перегородку, которая минимизировала вред от взрыва. Когда заряд сдетонировал, 4 из 24 присутствующих погибли. Сам Гитлер получил легкие ранения.



План убийства не стал успешным / Фото Getty images

Почему операция не была успешной

Дело в месте закладки бомбы. Погибли только те, кто стояли слева от фюрера. Исследователи считают, если бы заряд положили справа, погиб бы не только Гитлер, но и все присутствующие. Однако Штауффенберг с сообщниками уже покинули комплекс и были в пути на Берлин. А бомбу, которую не успели заложить, выбросили вдоль дороги в лес. Это была грубая ошибка, ведь после покушения на фюрера Гестапог спустили собак. Те прочесали каждый квадратный сантиметр территории, смогли установить не только исполнителей попытки убийства, но и практически всех причастных.

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Помог им в этом глава Абвера Вильгельм Канарис. Правда, не по собственной воле. Спецслужбы нашли у него дневник с именами и планами переворота. Дороги назад уже не было. "Мотивация Штауффенберга строилась на понимании того, что миллионы людей гибли на войне. Это была главная причина покушения. Он понимал это и действовал соответственно", – сказал сын одного из заговорщиков Алекс Сменд.

Причастных к заговору казнили

Примерно неделя понадобилась гестаповцам, чтобы привлечь причастных к ответственности. Над ними устроили показательный суд. Права на защиту не дали, а сам процесс снимали на видео, чтобы потом использовать в пропагандистских целях. Кроме обвинений и приговоров, заговорщики получили и порцию унижения.



Суд над заказчиками убийства / Фото Getty images



Фактически всех причастных к операции привлекли к ответственности / Фото Getty images

Практически всех причастных казнили. Гитлер лично распорядился, чтобы их прикончили, как скот. Гестаповцы действовали соответственно: повесили на мясные крюки. По разным данным, спецслужбы казнили от 200 до 5 тысяч человек. Точные цифры неизвестны, ведь большинство документов ликвидировали. Некоторым удалось бежать в Британию, где немецкие спецслужбы не могли добраться.

Что касается организаторов покушения, то Тресков подорвал себя гранатой, имитируя смерть в бою. Штауффенберга и остальных сообщников 21 июля расстреляли – на следующий же день после покушения. До 50 участников заговора считали предателями родины. Затем, прошел повторный суд, который оправдал действия военных. Комната, в которой приводили приговоры в исполнение, стала исторической достопримечательностью, в которую ежегодно приносят десятки венков. И хоть попытка убийства провалилась и не принесла желаемого результата для тогдашней Германии, послевоенная страна поняла, что люди, которые боролись с Гитлером, – вовсе не предатели, а истинные патриоты.