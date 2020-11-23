В правительстве заверили, что готовы ввести второй локдаун в Украине, если количество больных достигнет 30 тысяч. В то же время эксперты начали обсуждать последствия такого решения. Повлияют ли ограничения на курс гривны – читайте дальше.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса заверил, что новый локдаун, к которому готовятся в Украине, никоим образом не будет давить на гривну. В эфире 24 канала он добавил, что этому есть определенные объяснения.

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"На самом деле, это для нее хорошо (локдаун для курса гривны – 24 канал). Мы это видели в этом году (во время первого локдауна – 24 канал)", – сказал Фурса.

Он пояснил, что во время локдауна запрещен импорт – именно поэтому следует сделать вывод о стабильности гривны.

Отсутствие импорта, отсутствие продаж – это гривне очень нравится,

– отметил эксперт.

Он добавил, что, к примеру, после первого локдауна экономика очень живо восстанавливалась. Именно поэтому не стоит считать, что второй локдаун будет иметь ужасные последствия для бизнеса.

Что действительно повлияет на гривну

Эксперт отметил, что самым негативным влиянием на курс гривны будет отсутствие сотрудничества с МВФ.

Если экономика сейчас нормальная, то психология давит, ведь все понимают – без МВФ Украину ждет кризис. Кризис – это всегда девальвация в Украине,

– пояснил Фурса.

По словам банкира, почти пустой государственный бюджет не позволяет стране осуществлять важные шаги:

государство не может делать правильные вещи для того, чтобы помогать медицине;

государство не вводит локдаун, ведь нет средств для финансирования бизнеса.

"Это произошло именно из-за отсутствия сотрудничества с МВФ, ведь не финансируется дефицит бюджета – мы не берем в долг, потому что нам никто не доверяет – только МВФ", – подытожил эксперт.

Фурса рассказал о курсе гривны в случае второго локдауна: видео