Решение Конституционного суда не сможет остановить земельную реформу. В Госгеокадастре считают, что это является неотвратимым процессом.

Некоторые украинские политики, которые раньше не поддерживали открытие рынка земли в Украине, теперь убеждают, что нельзя распускать Конституционный Суд. Об этом заявил глава Госгеокадастра Роман Лещенко, передает "Украинская правда".

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По его словам, такими действиями они "подыгрывают" судьям КСУ и пытаются остановить земельную реформу. Политики также хотят не допустить начала оборота земель сельского хозяйства.

Мы сделаем все для того, чтобы оборот сельскохозяйственной земли в Украине стартовал с 1 июля 2021 года,

– заявил глава ведомства.

По мнению Лещенко, решением Конституционного суда пытались уничтожить все достижения, направленные на уничтожение коррупции.

Почему важна земельная реформа

Как отметил глава Госгеокадастра, земельная реформа является "восстановлением справедливости". Он считает, что владельцы земельных долей в Украине с 2001 года не имели возможности распоряжаться своим имуществом. В это время, по его словам, из госсобственности выводили миллионы гектаров земель под личное крестьянское хозяйство.

"Эти земли продавали физическим и юридическим лицами и даже иностранцам", – подчеркнул Лещенко.

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Он также добавил, что политики, которые выступали против земельной реформы, именно этим и пугали украинцев.

Справка. Конституционный суд 2 ноября 2020 года рассмотрел вопрос об официальном толковании норм Конституции, касающихся права собственности на землю. Подробнее об этом – читайте здесь.



Что известно о рынке земли / Инфографика 24 канала