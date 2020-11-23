Пандемия COVID-19 не уменьшила рекордный уровень выбросов газов в атмосферу. Несмотря на промышленный спад, природа не очистилась.

Во время длительной остановки работы предприятий, ежедневные выбросы СО2 сократились до 17%. Об этом сообщили в отчете Всемирной метеорологической организации (ВМО).

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В ВМО отметили, что этому также способствовала самоизоляция значительного количества населения мира.

Предварительные оценки указывают на сокращение годовых глобальных выбросов за 2020 год в диапазоне от 4,2% до 7,5%,

– говорится в отчете.

Представители организации отметили, что этот показатель в глобальном масштабе не уменьшит количество выбросов СО2. Его уровень в атмосфере будет расти и дальше, но не такими быстрыми темпами, как раньше.

В отчете сообщили, что влияние COVID-19 на климат трудно будет отличить от естественных колебаний.

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Как отметили представители ВМО, еще в 2019 году уровень двуокиси углерода значительно возрос. Поэтому средний годовой показатель в мире превысил порог в 410 миллионов. В отчете указано, что он растет еще и в 2020 году.

По словам представителя ВМО Петтери Тааласа, в последний раз такая концентрация СО2 на Земле была 3 – 5 миллионов лет назад.

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Тогда температура воздуха и уровень моря были выше, чем сейчас. В то же время население Земли также было меньше.