Значительную территорию Украины 17 октября накрыла непогода. Особенно от мощных ливней и сильных порывов ветра пострадали жители Кировоградщины, Николаевщины и Киева.

Ливень в Киеве

Киев накрыл мощный ливень. Десятки улиц были затоплены. Об этом сообщает пресс-служба КГГА в телеграме.

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В некоторых частях города до вечера не курсировал транспорт. Больше всего подтопило улицы Путивльскую, Молодогвардейскую и Винницкую. Однако сейчас спасатели устранили последствия непогоды.

Почему столицу подтапливает

Коммунальщики объясняют, что реки и открытые водоемы при мощном ливне переполняются, поэтому не могут справиться со всей дождевой водой.

Еще одной причиной затоплений является интенсивная застройка Киева без обновления инженерных сетей.

Затопленные улицы Киева, видео:

Ураган на Николаевщине

Сильные порывы ветра сорвали крыши десятков домов в селах Николаевской области, сообщили в пресс-службе ГСЧС в телеграм-канале.

Непогода повалила около 60 деревьев и повредила крыши 40 домов и детского сада.

Какие села пострадали больше всего:

Благодатное,

Рябоконовое,

Семеновка.

К счастью, жертв в результате непогоды нет. На месте работают спасатели.

Непогода в Кировоградской области

В Кропивницком сильный ветер повредил кровли 20 домов и повалил 30 деревьев. Кроме этого сильный ливень подтопил несколько дворов. На некоторых улицах города воды было по колено. Спасатели откачивают воду и убирают деревья.

В поселке Ивановка Кировоградской области непогода повредила крышу спортзала школы. Однако никто не пострадал.

Непогода в Украине / Фото ГСЧС, "Раннього міста" и Киевавтодора: