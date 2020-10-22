Как вести переговоры с гражданскими в зоне конфликта, установить с ними доверие, снять напряжение и помочь в чрезвычайной ситуации. А еще повысить имидж Вооруженных сил Украины и гарантировать войскам возможность выполнять задачи и защищать государство.

Все это знают армейцы группы гражданско-военного сотрудничества. Как появилось это подразделение, какие перед ним стоят задачи, как тренируются военнослужащие и как достигают стандартов НАТО – выяснили журналисты "Фактора безопасности" на 24 канале.

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Из-за боязни за безопасность собственной жизни поссорились власти и жители одного из населенных пунктов. В импровизированный городок прибыл конвой с помощью. Однако местные жители военных встретили возмущением. Многие из них – вынужденные переселенцы, сбежавшие из зоны конфликта. Стать арбитром в этой ситуации и разрешить спор в населенный пункт прибыло подразделение гражданско-военного сотрудничества.

Задачей CIMIC было прибыть и провести переговоры, сделать так, чтобы гражданская среда существовала и сотрудничала вместе с военными,

– сказал офицер управления гражданско-военного сотрудничества ГШ ВС Украины Евгений Забродский.

Тем временем группа радикально настроенных жителей захватила автомобиль воинского подразделения. Люди заблокировали транспорт и угрожали армейцам расправой. Договориться с ними сразу не удалось. В армейцев полетели камни, палки и бутылки с водой. Агрессивно настроенная толпа бросал в военных все, что попадалось под руку.

На помощь коллегам прибыли военные службы правопорядка. В полной амуниции они на практике применили навыки контроля толпы. Металлическими щитами оттеснили активистов. При этом силу не применяли. Параллельно подразделение гражданско-военного сотрудничества не прекращало переговоры с властями и населением.



Тренировочные миссии CIMIC / Скриншот с видео

"Наши военнослужащие пытались сделать так, чтобы этот конфликт не рос дальше, чтобы он оставался контролируемым", – отметил Забродский.

Тренировочная миссия

Но миссия – тренировочная. Навыки военные оттачивали в рамках учений Rapid Trident 2020 на Львовщине. Но такие задачи едва ли не ежедневно стоят перед офицерами подразделения в реальной жизни. Поэтому гражданско-военное сотрудничество требует постоянного самосовершенствования. На полигоне армейцы учатся эффективнее организовывать переговорные процессы между военными и гражданскими. За тренировкой следят инструкторы НАТО.

Они отметили профессионализм украинских военных.

Украинские подразделения CIMIC во время отработки сценария демонстрируют навыки работы с людьми, которые оставили свои дома из-за боевых действий, правительственными и международными организациями, властью, а также налаживают взаимодействие с подразделениями военной полиции,

– подтвердил инструктор, офицер Вооруженных сил США Дэниел.

Группы гражданско-военного сотрудничества или CIMIC выполняют специфические задачи, не присущие ни одной другой армейской специальности. Они ведут борьбу за поддержку каждого мирного жителя в зоне чрезвычайной ситуации. Именно эти военные устанавливают контакт между Вооруженными силами и населением. И помогают окончательно установить порядок в зоне противостояния.

Инструктор, офицер ВС США Дэниел / Скриншот с видео

Основная цель тренировок

По словам офицера Забродского, основной целью является обеспечить беспрепятственную деятельность Вооруженных сил Украины, а также сделать так, чтобы гражданское население не препятствовало деятельности Вооруженных сил Украины. А также чтобы ВСУ оказывали наименьшее влияние на гражданское население.

Такие подразделения есть в армиях всех стран-членов НАТО. Еще в конце 19 века в Североатлантическом альянсе поняли: разрешить конфликт только оружием невозможно. Неотъемлемые части современных гибридных войн:

терроризм;

дезинформация;

пропаганда;

хакерские атаки.

А гражданское население несет не только физическое бремя последствий вооруженного противостояния, но и находится под бешеным психологическим давлением.

Третий игрок на поле боя

Забродский отметил: "Вообще все прогрессивные Вооруженные силы всех прогрессивных стран мира уже действительно пришли к выводу, что на поле боя есть не только вражеские стороны, которые противостоят друг другу. Но есть еще третий игрок, который очень важен. Это гражданская среда и гражданское общество".

Соединенные Штаты начали привлекать специалистов СИМИС еще во время операций в Ираке в 1991 году. В этой стране функционировали пункты встречи представителей местной власти, международных организаций и вооруженных сил. Они координировали вопросы оказания гуманитарной помощи.

► В Вооруженных силах Дании специалисты CIMIC выступают в роли советников по гражданским вопросам.

► Во Франции группы гражданско-военного сотрудничества привлекают к планированию и проведению специальных операций, коммуникации с неправительственными организациями и общению с общественностью.

► В Германии такие подразделения информируют население и помогают определить их взгляды. А еще оценить гуманитарную ситуацию в зоне конфликта за рубежом.

Подразделения гражданско-военного сотрудничества НАТО работают не только в зонах конфликтов. Их привлекают к сотрудничеству с населением и во время учений Альянса. Тогда армейцы общаются с местными жителями, информируют их о маневрах, сообщают о задачах военных и узнают, что думают об этом люди.

Подразделения CIMIC в Украине / Скриншот с видео

Подразделения CIMIC в Украине

В Вооруженных силах Украины подразделения CIMIC начали действовать в 2014 году. Оккупация Крыма, боевые действия на востоке Украины побудили ВСУ не только менять тактику своих действий, но и искать и воплощать в жизнь подход к планированию и проведению операций. При этом применяли опыт и основные принципы вооруженных сил государств НАТО.

Офицеры групп гражданско-военного сотрудничества первыми после боевых подразделений заходили в освобожденные города и села на востоке Украины. Именно они:

налаживали сотрудничество местных общин с международными организациями;

помогали доставлять гуманитарные грузы;

организовывали сотрудничество офицеров с представителями местной власти.

Благодаря разъяснительной работе специалистов CIMIC удалось предотвратить случаи блокирования подразделений украинских вооруженных сил местными жителями.

Успех выполнения заданий зависит от тщательной подготовки. Военные CIMIC должны иметь высокие навыки коммуникации, а прежде чем общаться с мирными жителями, тщательно изучить их мировоззрение и менталитет. Кроме того, собрать информацию насчет лидеров местных общин и активистов. Умение использовать эту информацию и эффективно применять ее на практике должно помочь военным понимать и слышать своих гражданских оппонентов.

Деятельность гражданско-военных сотрудников

Группы CIMIC регулярно несут службу и в зоне проведения Операции объединенных сил. Армейцы гражданско-военного сотрудничества вывозят раненых мирных жителей, эвакуируют и успокаивают население. Иногда им приходится вручную разбирать завалы, восстанавливать дома и коммуникации.

Летом 2015 года в результате военных действий и постоянных обстрелов боевиками поселок Бердянское, что в нескольких километрах от Широкино, остался без воды. Длительное время жители, большинство из которых пожилые люди, были вынуждены буквально выживать. Помочь гражданскому населению взялись военнослужащие подразделения CIMIC.

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"В районе проведения ООС до сих пор работают группы гражданско-военного сотрудничества, работают центры гражданско-военного сотрудничества и сейчас у них стало больше работы, поскольку действует режим прекращения огня и именно на них сейчас возлагается основная работа по взаимодействию гражданского сектора и военного", – сказал Забродский.

В военном конфликте на территории Украины важно иметь военное подразделение, который сможет правильно оценить ситуацию, проинформировать о ней командование и сделает все возможное, чтобы военные операции не препятствовали гражданскому населению,

– добавил офицер ВС США Дэниел.

В любом конфликте, кроме враждебных сторон, участвует и гражданское население. И Вооруженные силы Украины уже эффективно действуют в таких условиях, неустанно двигаясь к полному внедрению стандартов НАТО. А подразделение CIMIC – одно из главных направлений военной деятельности, без которого невозможна ни одна операция.

Разрушение стереотипов

Снайперши, пулеметчицы и танкистки. Боевые действия на востоке Украины разрушили стереотип, что военное дело – сугубо мужское. Сегодня женщины в нашем государстве несут службу в Вооруженных силах наравне с мужчинами. Равно как и военнослужащие в армиях стран НАТО. О женщинах, которые оставили мирную жизнь ради войска, – смотрите в следующем сюжете.



Мерседес Торрес Бермехо / Скриншот с видео

Боевая машина с грохотом преодолевает препятствие, оставляя позади столб пыли. Почти 30-тонный бронетранспортер легко выписывает пируэты в хрупких женских руках. Мерседес Торрес Бермехо уверенно держит руль. Девушка, как и обычно, надевает шлем и исчезает под броней. А потом – смело управляет бронетранспортером и непринужденно преодолевает все сложности рельефа.

Мощность этой гигантской машины ошеломляет. Я убеждена, что не один пылкий поклонник Формулы-1 охотно сел бы за руль этого железного зверя,

– отметила Мерседес Торрес Бермехо.

Мерседес с детства мечтала служить в войске. Поэтому как только представилась возможность – взяла в руки оружие. Навыки управления боевыми машинами Pizarro приобретала не только в родной Испании, но и в Латвии – в рамках одного из 4 мультинациональных батальонов НАТО. Вместе со своими однослуживцами Мерседес пересекла всю Европу. Девушка сказала, что приспосабливать машину к разной местности было задачей не из простых. Впрочем, опускать руки она не привыкла. Она сказала: "Управлять транспортом в Латвии совсем не похоже на то, как я привыкла это делать в Испании. Но это неоценимый опыт".

Война меняет лица людей

Война меняет лица людей – убеждена командующая танкового экипажа Татьяна. Стройная блондинка с очаровательной улыбкой сменила платье на камуфляж. Теперь каждый день надевает шлем и бронежилет, а в ее глазах сияет решимость.



В ВСУ увеличивается количество женщин / Скриншот с видео

"В армии нужно знать зачем ты туда идешь и какие трудности встретишь. Ты не должен бояться ни грязи, ни тяжелых орудий", – подчеркнула командующая.

Начало пути украинской командующей

В армию Татьяна попала в 2016 году. Тогда ее муж вернулся из зоны боевых действий, остался дома с 2 дочками. А Татьяна отправилась ему на смену на украинский восток. Свой путь в войске женщина начала в пехоте. Работала командиром взвода связи. Потому принимала участие в боевых действиях на Луганском направлении в составе 53-й отдельной механизированной бригады. Впрочем, женщину всегда привлекала тяжелая техника. Ведь в сложные минуты боя на помощь пехотинцам приходили танки.

Я помню, как нас спасали танки. Когда умирали ребята, нас спасали танки,

– добавила военная.

Женщины в составе танкового экипажа умеют и управлять боевой машиной, и прицеливать пушки, и приводить машину в боеготовность и при необходимости ее ремонтировать. Свой бронетранспортер Pizarro Mercedes назвала домом, а собратьев – семьей.

Техника без людей – не оружие

"Вблизи линии фронта техника танкистов – всегда наготове. Не дают себе расслабиться и сами армейцы", – сказала Татьяна. Ведь без людей техника – не оружие.

За последние 6 лет в Украине произошли колоссальные изменения в привлечении женщин к военной службе. Количество девушек в ВСУ возросло в 16 раз. Сейчас в украинской армии служит более 30 тысяч женщин. Из них более 4,5 тысячи занимают офицерские должности. Роль женщины в украинской армии изменилась после начала вооруженного конфликта на востоке.

Тренировка подразделений CIMIC / Скриншот с видео

Тогда женщины массово начали вступать в добровольческие батальоны и осваивать военные специальности, которые долгое время считались сугубо мужскими. Одновременно происходили и изменения в законодательстве. Сейчас женщины имеют возможность нести военную службу наравне с мужчинами. Увеличивается их представительство и роль в силовых структурах и политике.

Гендерное равенство

Достичь гендерного равенства Украине помогает НАТО. В странах Североатлантического альянса военное дело уже давно перестало быть сугубо мужской областью. Еще в 1961 году на конференции в Копенгагене в НАТО решили взять курс на гендерное равенство и активнее привлекать женщин к армейской службе. Сейчас девушки в странах НАТО принимают участие в боевых действиях и занимают любые военные должности.

В Вооруженных силах США служат примерно 20 тысяч женщин – это 15% контингента. Причем в войске для них открыты почти все армейские должности.

служат примерно 20 тысяч женщин – это 15% контингента. Причем в войске для них открыты почти все армейские должности. Никаких ограничений в карьере для женщин нет и в Вооруженных силах Норвегии.

А во Франции женщинам разрешили служить даже на атомных подводных лодках. Во французской армии в целом 15% должностей занимают женщины. И эта страна занимает 4 место в мире по количеству девушек, привлеченных к военной службе.

НАТО всячески способствует усилению роли женщин и в организационной структуре. Они в странах Альянса занимают ответственные должности от руководителей генштабов до министров обороны. В НАТО действует и специальный комитет по гендерным перспективам. А также введена должность специального представителя генерального секретаря по вопросам женщин, мира и безопасности.

Женщины играют важную роль в национальной обороне. На протяжении десятилетий мы в НАТО работали, чтобы преодолеть препятствия для женщин в военной области. Я призываю всех союзников активнее привлекать женщин к службе в вооруженных силах. Ведь равная армия – это сильная армия,

– отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Женщины ежедневно отстаивают достоинство и честь Вооруженных сил Украины. Ведь равенство пола не имеет. А еще, как и их коллеги-мужчины, стремятся к миру и спокойствию для своего государства.