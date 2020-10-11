В Харькове снова вспыхнула многоэтажка: погиб человек – фото, видео
В 12-этажном доме в Харькове 10 октября вспыхнул пожар. Он возник на первом этаже, однако спасатели успели вывести из здания 33 людей, которые были в опасности. К сожалению, спасти владельца помещения, где возник огонь, не удалось.
Трагедия случилась на улице Кричевского, 39. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.
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Спасателям поступило сообщение в 19: 22 о возгорании в квартире на первом этаже. На момент прибытия пожарных там горели мебель и домашние вещи на площади в 8 квадратных метров,
– говорится в сообщении.
Огонь сопровождался сильным задымлением, поэтому с верхних этажей пришлось эвакуировать людей.
Последствия пожара / пресс-служба ГСЧС
Уже в 20: 38 пожар удалось полностью ликвидировать. К сожалению, в загоревшейся квартире спасатели обнаружили тело ее погибшего владельца.
По предварительным данным, причиной возникновения пожара могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения.
Пожар возник на улице Кричевского в Харькове: карта