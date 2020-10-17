В Харьковской области мужчина курил в квартире, что привело к пожару. Жителей многоэтажки эвакуировали на улицу. Однако владелец квартиры, где произошло возгорание, погиб.

На Харьковщине снова пожар в многоэтажке: детали

Досадный инцидент произошел вечером 16 октября. Спасатели получили сообщение о пожаре в жилой пятиэтажке на улице Софийской города Изюм Харьковской области, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте также Жгли мусор, а сожгли могилы на кладбище: громкий инцидент в Харькове

На место возгорания выехали мчсники. Они выяснили, что на верхнем, пятом этаже в одной из квартир горели домашние вещи на площади примерно три квадратных метра.

Кроме того, сильное задымление было на лестничном пролете. Существовала угроза отравления продуктами горения жильцов всего подъезда. Поэтому спасатели эвакуировали 15 человек на улицу.

В 19:51 огонь удалось локализовать, а в 20:20 – полностью ликвидировать.

В результате возгорания погиб человек

К сожалению, жертв не удалось избежать. Во время тушения огня в очаге пожара обнаружили тело погибшего 58-летнего хозяина квартиры.

По предварительным данным, пожар возник из-за собственной неосторожности погибшего – он курил.

Обратите внимание! Это уже третий серьезный пожар в многоэтажке в области за последние дни. Предыдущая случилась 10 октября в Харькове – в ней погиб человек. Еще 33 жителей спасателям удалось вывести на улицу.

На Харьковщине снова горела квартира в многоэтажке / Фото ГСЧС

Погиб владелец квартиры / Фото ГСЧС

Пожар случился в многоэтажке в городе Изюм: смотрите карту