В Харькове 9 октября вспыхнул пожар в четырехэтажном доме на улице Чеботарской. Пожар начался на четвертом этаже, после чего огонь поднялся на чердак. В результате пожара погиб 1 человек.

Пожар начался около 16 часов 9 октября. Впрочем ликвидировать его смогли лишь после 20 часов, сообщает ГСЧС Украины.

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Вспыхнула одна из квартир на четвертом этаже. Впрочем, пока причины пожара остаются неизвестными. В 16:38 спасатели смогли локализовать пожар на площади 300 квадратных метров, после чего боролись с ним еще более 2,5 часов.

К сожалению, в результате пожара погиб один человек. В то же время спасатели смогли спасти одного из жителей дома. Еще 17 человек эвакуировали на улицу.

К слову, для ликвидации такого крупного пожара привлекли сразу 55 спасателей и 13 единиц техники.

Улица Чеботарская в Харькове: карта