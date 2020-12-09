На месте пожара в историческом здании в центре Полтавы обнаружили тело погибшего. Полиция возбудила уголовное дело.

О жертве ужасного пожара в Полтаве сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

К теме Пожар в Полтаве в здании бывшего дворянского собрания: какова ситуация сейчас – фото, видео

Во время тушения пожара в помещении обнаружено тело человека,

– говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают личность и обстоятельства гибели человека.

По данному факту открыли дело по статье о нарушении пожарной безопасности. Санкция предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет.

Пожар в историческом здании Полтавы: что известно

Огонь вспыхнул примерно в 4:30 9 декабря.

Загорелась летняя площадка кафе, что на улице Соборности. Впоследствии огонь распространился на здание кинотеатра имени Ивана Котляревского, в котором когда-то был дом Полтавского дворянского собрания.

В 09:16 пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров.

На месте работают правоохранители.

Пожар в кинотеатре Котляревского в Полтаве: смотрите видео