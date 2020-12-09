Пожар в историческом здании Полтавы: во время тушения нашли тело жертвы
На месте пожара в историческом здании в центре Полтавы обнаружили тело погибшего. Полиция возбудила уголовное дело.
О жертве ужасного пожара в Полтаве сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.
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Во время тушения пожара в помещении обнаружено тело человека,
– говорится в сообщении.
Сейчас полицейские устанавливают личность и обстоятельства гибели человека.
По данному факту открыли дело по статье о нарушении пожарной безопасности. Санкция предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет.
Пожар в историческом здании Полтавы: что известно
- Огонь вспыхнул примерно в 4:30 9 декабря.
- Загорелась летняя площадка кафе, что на улице Соборности. Впоследствии огонь распространился на здание кинотеатра имени Ивана Котляревского, в котором когда-то был дом Полтавского дворянского собрания.
- В 09:16 пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров.
- На месте работают правоохранители.
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