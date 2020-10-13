Уже третий день подряд пылают склоны самой высокой горы Африки – Килиманджаро. Пожары начались между туристическими лагерями Мандара и Хоромбо, расположенными на высоте 2 743 и 3 720 метров соответственно.

Пожары на склонах самой высокой вершины Африки продолжаются уже третий день. Об этом информирует Управление национальных парков Танзании.

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Огонь тушат сотни спасателей, студентов и волонтеров.

К счастью, сейчас ветер стих, поэтому маловероятно, что он сможет разжечь новые очаги огня. Однако рельеф горы все же затрудняет обуздание пожара.

Огонь вспыхнул между туристическими лагерями Мандара и Хоромбо. Они расположены на высоте 2 743 и 3 720 метров соответственно.

Что известно о Килиманджаро? Гора является одной из самых высоких в мире. Она занимает четвертое место после Эвереста, Аконкагуа и Мак-Кинли. Высота Килиманджаро составляет 5 895 метров. Гора является вулканом, однако ни одного его извержения до сих пор не произошло. Национальный парк "Килиманджаро", который создали вокруг вершины, является привлекательными туристическим местом. Ежегодно туда приезжают примерно 50 тысяч туристов.

В Танзании горят склоны Килиманджаро: Фото из твиттера

Как горят склоны Килиманджаро: смотрите видео

Updated video I received apparently of Mount Kilimanjaro a few hours ago. https://t.co/KJ4VcNN8sx pic.twitter.com/Ad3IYRpaKA — Benjamin Fernandes (@Benji_Fernandes) October 12, 2020

Mt.Kilimanjaro is on fire!!!



Species are being burnt, retweet for any body to help in putting out the fire!!! pic.twitter.com/EatSoyKY0d — Environmentalist Onjolo Victor (@onjolo_kenya) October 13, 2020

Fire on Mount Kilimanjaro on the Marangu route between Mandara Hut and Horombo. Fire started on Sunday which was exacerbated by heavy winds. Here is a video from the front line, courtesy of @NestorDenis. pic.twitter.com/dJVCf8dehH — Vickey Ganesh (@vickey_ganesh) October 12, 2020

На Килиманджаро пожары: смотрите карту