В Новобаварском районе Харькова 4 декабря произошел пожар в многоэтажке. В результате трагического инцидента погибла женщина, другую удалось спасти. Кроме того, из дома эвакуировали часть жителей, в том числе 5 детей.

В Харькове горела квартира: детали

Информация о пожаре в многоэтажке в Харькове поступила к спасателям 4 декабря, в 20:41. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковщины.

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Возгорание случилось в 9-этажном жилом доме на улице Академика Богомольца, 29, что в Новобаварском районе.

На место инцидента сразу выехали 6 отделений службы спасения на автоцистернах и 2 отделения на автолестницах.

На момент прибытия пожарных в квартире на 6-м этаже горели мебель и домашние вещи на площади 15 квадратных метров.

В 21:33 пожар удалось локализовать, а в 22:09 окончательно ликвидировать. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Что известно о жертвах, пострадавших и эвакуированных

Спасателям удалось вытащить из огня 57-летнюю женщину.

Кроме того, из-за сильного задымления с верхних этажей сотрудники ГСЧС вывели на свежий воздух 13 человек, из них 5 детей.

Жертв, к сожалению, не удалось избежать – во время тушения пожара в лифте пожарные обнаружили тело женщины.



В многоэтажке Харькова вспыхнул пожар / Фото ГСЧС



Одна женщина погибла, другую спасли, многих эвакуировали / Фото ГСЧС

Пожар вспыхнул в Новобаварском районе Харькова: смотрите карту