В турецком Стамбуле 15 ноября произошел серьезный пожар в исторической деревянной мечети Ваникёй. Храм размещается на берегу пролива Босфор.

Подробнее о пожаре в мечети Ваникёй

Турецким спасателям удалось ликвидировать возгорание. Тушили пожар как с воды, так и с суши, также использовали авиацию. Об этом сообщает местное издание Daily Sabah

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Смотрите видео пожара в старинной мечети в Стамбуле

İstanbul Çengelköy'de yangın! Tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor pic.twitter.com/zgiZLrKGp9 — A Haber (@Ahaber) November 15, 2020

По данным ресурса, деревянные части конструкции выгорели практически полностью. Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние дома и лесной массив, располагающиеся за мечетью.

Участие в тушении принимало большое количество пожарных. Пострадал ли кто-то или погиб – пока неизвестно. Соответствующие структуры выясняют обстоятельства инцидента.

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Что известно о мечеть Ваникёй? Ее построили в XVII веке во время правления османского султана Мехмеда IV. Сам храм является деревянным сооружением с единым минаретом. Располагается он в стамбульском районе Ускюдар. К моменту возгорания мечеть была открытой для верующих, несмотря на солидный возраст.

Пожар в мечети Ваникёй в Стамбуле: смотрите видео