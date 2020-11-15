Серьезный пожар произошел в мечети XVII века в Стамбуле: видео
В турецком Стамбуле 15 ноября произошел серьезный пожар в исторической деревянной мечети Ваникёй. Храм размещается на берегу пролива Босфор.
Подробнее о пожаре в мечети Ваникёй
Турецким спасателям удалось ликвидировать возгорание. Тушили пожар как с воды, так и с суши, также использовали авиацию. Об этом сообщает местное издание Daily Sabah
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Смотрите видео пожара в старинной мечети в Стамбуле
По данным ресурса, деревянные части конструкции выгорели практически полностью. Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние дома и лесной массив, располагающиеся за мечетью.
Участие в тушении принимало большое количество пожарных. Пострадал ли кто-то или погиб – пока неизвестно. Соответствующие структуры выясняют обстоятельства инцидента.
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Что известно о мечеть Ваникёй?
Ее построили в XVII веке во время правления османского султана Мехмеда IV. Сам храм является деревянным сооружением с единым минаретом. Располагается он в стамбульском районе Ускюдар. К моменту возгорания мечеть была открытой для верующих, несмотря на солидный возраст.
Пожар в мечети Ваникёй в Стамбуле: смотрите видео
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