В Харькове в ночь на 28 ноября случился пожар на рынке "Барабашово". Правоохранители подозревают, что павильоны подожгли.

Уголовное производство открыли по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. Об этом сообщили в Нацполиции Харьковщины.

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"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет", – заверили на сайте полиции.

Как известно, пострадавших нет. Сумму ущерба сейчас устанавливают.

Пожар на рынке "Барабашово": коротко

Огонь вспыхнул в ночь на 28 ноября, примерно в 2:40. Ликвидировать пожар спасателям удалось днем – в 12:50.

Спасли примерно 85 павильонов. Однако полностью огонь уничтожил 21 магазин.

Отметим, что рынок "Барабашово" считается одним из крупнейших в Европе. Его площадь – более 75 гектаров.

Спасателям удалось ликвидировать пожар: видео