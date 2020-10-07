В России загорелся склад боеприпасов в ликвидированной военной части в Рязанской области. Дым от пожара виден за несколько километров, а также слышно, как разрываются боеприпасы.

Об этом сообщают росСМИ, передает 24 канал. Так, скорее всего склады загорелись из-за поджога сухой травы.

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Где произошло чрезвычайное происшествие

Склад боеприпасов загорелся в селе Шелемишево, что в Рязанской области. Там раньше была расположена воинская часть, но ее ликвидировали. Вероятно, старые и списанные боеприпасы оттуда не успели вывезти.

Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области: видео

В радиусе 50 километров от места пожара и взрывов российские чрезвычайники уже объявили эвакуацию. Часть жителей села уже уехала, но есть и такие, которые отказываются покидать свой дом.

Впрочем, российские чрезвычайники информируют, что уже эвакуировали жителей 10 населенных пунктов в Рязанской области. Кроме того, перекрыто автомобильное движение по автомобильной дороге Р-22 "Каспий".

Что известно о причинах пожара

Скорее всего причиной пожара стало сжигание травы местными. Огонь мог разнести ветер и перебросить на склады.

Сейчас на место отправляются российские спасатели. Информации о пострадавших или жертвах пока нет.

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Российский телеграм-канал Life Shot сообщает, что огонь уже успел перекинуться на соседнее стекло Кузьминки-2. В то же время другой российский телеграм-канал Mash информирует, что уже эвакуировали жителей еще одного соседнего села Жолтухино.

Что происходит в Рязанской области: видео

Что говорят военные

В Западном военном округе России говорят, что пожар начался около 13:20, но в районе не села Шелемишево, а именно Жолтухино.

Там произошло возгорание травы. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов,

– сообщили военные.

Пока остановить пожар не удалось. На технической территории воинской части слышны отдельные взрывы боеприпасов.

Место, где произошел пожар на российских складах боеприпасов: карта