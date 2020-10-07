В Ялте на юге сейчас оккупированного Крыма, утром 7 октября загорелся санаторий, который Россия после оккупации "национализировала" и отдала в собственное Министерство обороны. За несколько часов спасателям удалось ликвидировали возгорание.

Пожар в санатории в Ялте: что известно

Сообщение о пожаре поступило после 6 часов утра 7 октября, сообщает ресурс оккупантов "Крыминформ".

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Местные спасатели установили, что, предварительно, загорелась обшивка между восьмым этажом и крышей санатория. Площадь пожара охватила почти 1200 квадратных метров. По данным оккупационных СМИ, предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. В результате загорелась деревянная обшивка здания.

По состоянию на 9 часов утра удалось ликвидировать огонь. Впрочем над Ялтой и в частности над зданием захваченного Россией санатория до сих пор заметен густой дым. Информации о пострадавших в результате пожара нет.

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