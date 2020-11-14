Масштабный пожар случился 14 ноября на востоке Румынии. Пламя охватило отделение больницы для больных коронавирусом в городе Пиата-Нямц. Погибли по меньшей мере 10 человек.

По предварительной информации, все погибшие и пострадавшие, за исключением одного человека, были пациентами больницы, сообщает Stirile PRO TV.

Обратите внимание Комендантский час и закрытые школы: Румыния противостоит COVID-19

7 человек находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются медики. Среди пострадавших – дежурный врач, он пытался спасти пациентов. 80% его тела охватили ожоги первой и второй степени.

Согласно заявлению министра здравоохранения Румынии, пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания.



Пожар в отделении больницы для больных COVID-19 / Коллаж 24 канала

Пожар в больнице на востоке Румынии: смотрите видео IGSU

Как пишет Associated Press, в конце октября глава этой больницы подал в отставку "из-за плохого лечения пациентов". Перед этим ряд местных СМИ написал, что много людей, у которых подозревают COVID-19, вынуждены ждать врача на улице на холоде.

Пожар в больнице Стамбула

В начале ноября жуткий пожар произошел в больнице Стамбула в Турции. Очевидцы сообщали о ряде взрывов, их было слышно по всему городу.

Пожар мог случиться из-за возгорания строительных материалов на крыше здания. Местные правоохранители проводят расследование.