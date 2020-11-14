Смертельный пожар вспыхнул в больнице в Румынии: много жертв – фото, видео
Масштабный пожар случился 14 ноября на востоке Румынии. Пламя охватило отделение больницы для больных коронавирусом в городе Пиата-Нямц. Погибли по меньшей мере 10 человек.
По предварительной информации, все погибшие и пострадавшие, за исключением одного человека, были пациентами больницы, сообщает Stirile PRO TV.
Обратите внимание Комендантский час и закрытые школы: Румыния противостоит COVID-19
7 человек находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются медики. Среди пострадавших – дежурный врач, он пытался спасти пациентов. 80% его тела охватили ожоги первой и второй степени.
Согласно заявлению министра здравоохранения Румынии, пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания.
Пожар в отделении больницы для больных COVID-19 / Коллаж 24 канала
Пожар в больнице на востоке Румынии: смотрите видео IGSU
Как пишет Associated Press, в конце октября глава этой больницы подал в отставку "из-за плохого лечения пациентов". Перед этим ряд местных СМИ написал, что много людей, у которых подозревают COVID-19, вынуждены ждать врача на улице на холоде.
Пожар в больнице Стамбула
В начале ноября жуткий пожар произошел в больнице Стамбула в Турции. Очевидцы сообщали о ряде взрывов, их было слышно по всему городу.
Пожар мог случиться из-за возгорания строительных материалов на крыше здания. Местные правоохранители проводят расследование.
Поделиться новостью