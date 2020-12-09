В Полтаве вспыхнуло здание бывшего дворянского собрания: детали, фото пожара
Загорелось здание бывшего дворянского собрания в Полтаве ночью 9 декабря. На данный момент спасатели все еще пытаются потушить пожар.
Больше 3 часов в центре Полтавы горит историческое здание. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пишет "Суспильне".
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Возгорание в здании бывшего Дворянского собрания возникло 9 декабря, примерно в 4:30.
Именно тогда спасатели, по словам представителя ГСЧС в Полтавской области Виталия Шкаревского, и получили вызов о пожаре.
Гасят огонь примерно 50 чрезвычайников и 14 машин.
К счастью, пострадавших в результате инцидента нет. Пока неизвестно, что повлекло возгорание.
Что известно о доме Полтавского дворянского собрания?
Историческая и архитектурная достопримечательность Полтавы. Расположена на улице Соборности. Здание построили еще в 1810 году в стиле классицизма.
В Полтаве вспыхнуло историческое здание / Фото "Суспильного"
К счастью, в результате пожара никто не пострадал / Фото "Суспильного"
Горит дом дворянского собрания в Полтаве: смотрите карту
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