Загорелось здание бывшего дворянского собрания в Полтаве ночью 9 декабря. На данный момент спасатели все еще пытаются потушить пожар.

Больше 3 часов в центре Полтавы горит историческое здание. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пишет "Суспильне".

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Возгорание в здании бывшего Дворянского собрания возникло 9 декабря, примерно в 4:30.

Именно тогда спасатели, по словам представителя ГСЧС в Полтавской области Виталия Шкаревского, и получили вызов о пожаре.

Гасят огонь примерно 50 чрезвычайников и 14 машин.

К счастью, пострадавших в результате инцидента нет. Пока неизвестно, что повлекло возгорание.

Что известно о доме Полтавского дворянского собрания?

Историческая и архитектурная достопримечательность Полтавы. Расположена на улице Соборности. Здание построили еще в 1810 году в стиле классицизма.



В Полтаве вспыхнуло историческое здание / Фото "Суспильного"



К счастью, в результате пожара никто не пострадал / Фото "Суспильного"

Горит дом дворянского собрания в Полтаве: смотрите карту