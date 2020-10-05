С начала масштабных лесных пожаров на Луганщине сгорели более 500 домов. Часть пострадавших, оставшихся без крова, переехали к родственникам.

В местах эвакуации остались только те люди, у которых нет к кому поехать. Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил глава гуманитарной миссии "Пролисок" Евгений Каплин.

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К зиме люди вряд ли успеют что-то себе купить или восстановить жилье. С людьми работают психологи, им помогают и продуктами,

– подчеркнул Каплин.

Добавим, ранее премьер-министр Украины сообщал, что от огня на Луганщине пострадали 300 домов. Правительство и местные власти выплатят пострадавшим жителям компенсацию, когда подсчитают убытки. В частности, при полностью разрушенном доме власти компенсируют 300 тысяч гривен.

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