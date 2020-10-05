В пожарах на Луганщине сгорели более 500 домов, – волонтер
С начала масштабных лесных пожаров на Луганщине сгорели более 500 домов. Часть пострадавших, оставшихся без крова, переехали к родственникам.
В местах эвакуации остались только те люди, у которых нет к кому поехать. Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил глава гуманитарной миссии "Пролисок" Евгений Каплин.
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К зиме люди вряд ли успеют что-то себе купить или восстановить жилье. С людьми работают психологи, им помогают и продуктами,
– подчеркнул Каплин.
Добавим, ранее премьер-министр Украины сообщал, что от огня на Луганщине пострадали 300 домов. Правительство и местные власти выплатят пострадавшим жителям компенсацию, когда подсчитают убытки. В частности, при полностью разрушенном доме власти компенсируют 300 тысяч гривен.
Главное о пожарах на Луганщине
- Крупнейшие лесные пожары бушевали в Новоайдарском, Старобельском, Попаснянском и Станично-Луганском районах.
- Территория, пройденная огнем, составляет более 20 тысяч гектаров.
- Во время тушения пожара спасатели эвакуировали 150 местных жителей.
- Из-за масштабных пожаров погибли 11 человек, еще 18 получили травмы.
- Огонь ликвидировали более 2500 пожарных и 210 единиц техники.
- Правоохранители рассматривают четыре версии возникновения пожара.