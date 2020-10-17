В Украине 17 октября объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Высокая вероятность возгораний будет большей частью в восточных областях.

Пожарная опасность будет сохраняться в течение 17 октября в нескольких областях, свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.

Читайте также В Украине выпал первый снег: фото и видео

Где в Украине есть риск возникновения пожаров:

Донецкая область;

Луганская область;

Харьковская область;

Одесская область.

Пожарная опасность 17 октября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Пожары в Украине: основное

Масштабные лесные пожары на Луганщине лишь недавно удалось полностью потушить. Огонь уничтожил 13 заброшенных жилых домов. По меньшей мере один человек погиб. Кроме того, двое военных, которые помогали тушить пожар получили термические ожоги. Правоохранители уже установили четыре вероятных источника возгорания.

На территории Харьковской области спасатели дважды тушили пожары, которые перекинулись из РФ. Там полностью сгорели почти 30 жилых домов, а также одно из сел.

В Донецкой области сгорели примерно 9 домов. В результате пожара погибли 2 человека.

Что делать во время пожара

Не паниковать, а сразу звонить "101" и вызывать пожарных.

Обратите внимание! Основные опасности при пожаре: высокая температура, задымленность и загазованность, обвал конструкций, взрывы оборудования и приборов, падение деревьев, а также провалов. Опасно входить в зону задымления.



Як поводитися під час пожежі: основні правила