Синоптики и спасатели предупредили украинцев о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Его объявили 31 октября преимущественно в восточных областях.

Также осторожными следует быть жителям Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По информации Укргидрометцентра, 31 октября в большинстве районов восточных областей и Днепропетровской чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Почему возникает пожарная опасность? Кроме деятельности человека пожарную опасность могут вызвать и природные явления. Массовые пожары обычно вспыхивают в жару и при засухах от ударов молнии, сильного ветра, очистки поверхности земли выжиганием сухой травы и тому подобное.

Статистика пожаров: главное

Спасатели в Украине зафиксировали более 90 тысяч пожаров 2020 года. Жертвами огня стали более тысячи человек.

Согласно данным ГСЧС, 1 072 человека пострадали от пожаров в Украине. Погибли в огне 1 195 человек и 1 284 человек удалось спасти.

В целом произошло 93 963 пожара. Больше всего в жилом секторе – 25 401.



Пожарная опасность 31 октября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Какой будет погода в течение 31 октября

Погода в Украине в субботу, 31 октября, будет в основном прохладной и дождевой. На западе и севере температура воздуха в среднем составит +8...+10 градусов. На остальной территории несколько теплее – +10...+12 градусов.