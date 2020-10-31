Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине
Синоптики и спасатели предупредили украинцев о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Его объявили 31 октября преимущественно в восточных областях.
Также осторожными следует быть жителям Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Важно В Украину идет сильное похолодание и дожди: прогноз
По информации Укргидрометцентра, 31 октября в большинстве районов восточных областей и Днепропетровской чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Почему возникает пожарная опасность?Кроме деятельности человека пожарную опасность могут вызвать и природные явления. Массовые пожары обычно вспыхивают в жару и при засухах от ударов молнии, сильного ветра, очистки поверхности земли выжиганием сухой травы и тому подобное.
Статистика пожаров: главное
- Спасатели в Украине зафиксировали более 90 тысяч пожаров 2020 года. Жертвами огня стали более тысячи человек.
- Согласно данным ГСЧС, 1 072 человека пострадали от пожаров в Украине. Погибли в огне 1 195 человек и 1 284 человек удалось спасти.
- В целом произошло 93 963 пожара. Больше всего в жилом секторе – 25 401.
Пожарная опасность 31 октября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
Какой будет погода в течение 31 октября
Погода в Украине в субботу, 31 октября, будет в основном прохладной и дождевой. На западе и севере температура воздуха в среднем составит +8...+10 градусов. На остальной территории несколько теплее – +10...+12 градусов.
Поделиться новостью