Вторую неделю спасатели тушат торфяной пожар в селе Хацки, что на Черкасщине. Огонь прошел 1,5 гектара территории посреди леса. К местам возгораний спасатели добираются гусеничным внедорожником. Обычной машиной здесь не проедешь, потому что торфяная земля стала полуметровым слоем пепла.

Почти два десятка спасателей борются с масштабным возгоранием. Огонь охватил 1,5 десятки торфяников, передает 24 канал.

К слову Каждый десятый пожар в Украине происходит из-за "серой" техники

Глубина залежей достигает метра, на такой глубине температура горения поднимается до 300 градусов. Спасатели несколько раз возвращаются на каждый участок, потому что после первой заливки водой огонь не гаснет.



Спасатели добираются гусеничным внедорожником к месту пожара / Скриншот с видео

Так как рядом отсутствуют естественные водоемы, воду выкачивают из скважины и выкопанных озер. Чтобы потушить один квадратный метр – надо до тонны воды.

В старом русле реки Тясмин образовались торфяные залежи, протяженностью в 30 километров. Поэтому чтобы огонь не пошел дальше – место пожара вспахали по периметру. На территории образуются прогары после того, как огонь уничтожил весь торф под землей.



Огонь охватил 1,5 десятки торфяников / Скриншот с видео

Предполагаемая причина масштабного пожара

Из-за пожара, токсичный дым охватил близлежащие села. Спасатели говорят, торф загорелся по вине людей.

Я считаю, что это человеческий фактор, так как здесь в этой местности могут отдыхать много охотников. Здесь такая территория – мало кто сюда ходит, вокруг лесные массивы,

– пояснил начальник второго пожарно-спасательного отряда Александр Сипко.

Для тушения пожара понадобится минимум неделя. А вот тление на глубине погаснет только после дождей или в начале зимы.