Недалеко от границы, на территории России пограничники обнаружили два очага пожаров. Ветер быстро перебросил пламя и в Харьковскую область.

Первое возгорание зафиксировали еще на российской территории

Первый очаг зафиксировали еще на российской территории через камеру наблюдения. Однако пламя быстро распространилось и приблизилось к поселку Ветеринарное. Об этом информируют в пресс-служба ГПСУ.

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Другое возгорание уже обнаружили на украинской земле, неподалеку Одноробовки. Горела лесополоса всего в километре от границы.

Пожары потушили

Боролись с огненной стихией спасатели вместе с пограничниками. Оба пожара ликвидированы.

Смотрите видео с места пожара:

Обратите внимание! Лишь 8 октября украинским спасателям удалось ликвидировать масштабные лесные пожары на Луганщине. Огонь прошел более 20 тысяч гектаров. Погибли 11 человек, еще 19 – пострадали. Подробно о возгорании на Луганщине можно прочитать здесь.