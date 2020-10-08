На Харьковщине потушили пожары, что перекинулись из России: видео
Недалеко от границы, на территории России пограничники обнаружили два очага пожаров. Ветер быстро перебросил пламя и в Харьковскую область.
Первое возгорание зафиксировали еще на российской территории
Первый очаг зафиксировали еще на российской территории через камеру наблюдения. Однако пламя быстро распространилось и приблизилось к поселку Ветеринарное. Об этом информируют в пресс-служба ГПСУ.
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Другое возгорание уже обнаружили на украинской земле, неподалеку Одноробовки. Горела лесополоса всего в километре от границы.
Пожары потушили
Боролись с огненной стихией спасатели вместе с пограничниками. Оба пожара ликвидированы.
Смотрите видео с места пожара: