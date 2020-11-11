Убытки от пожаров на Луганщине считают миллиардами гривен: как теперь восстановить леса
В конце лета и в начале осени Луганщина страдала от масштабных лесных пожаров. Пожарные зафиксировали более 100 очагов возгорания. В Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов посчитали, что ущерб от лесных пожаров на Луганщине достигает нескольких миллиардов гривен.
Кроме финансовых убытков, пожары в Украине плохо повлияли на экологию. Министр экологии Роман Абрамовский объяснил, что на расчистку сгоревших лесов и высадку новых деревьев уйдут годы. Об этом он сказал в интервью "Фокусу".
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По подсчетам Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, многочисленные пожары в Луганской области нанесли государству многомиллиардные убытки.
Убытки подсчитывают, это будут миллиарды гривен. На Луганщине, скорее всего, действительно были поджоги – почти 100 очагов возгорания, что невозможно в случае обычной лесного пожара,
– подчеркнул министр.
Как решить проблему
Абрамовский рассказал, что решить проблему восстановления сгоревших лесов можно двумя путями:
- самозасевание;
- централизованная высадка молодых саженцев.
Он добавил, что Украина, скорее всего, применит комбинированную модель. Абрамовский отметил, что особенности региона диктуют свои правила восстановления сгоревших зеленых насаждений.
"Это зависит от многих факторов: типа почвы, характера грунтовых вод и другое. Лесоразведение не так дорого стоит, но климатические условия на востоке Украины неблагоприятные", – объяснил министр.
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Лесные пожары на Луганщине: главное
- Лес на Луганщине горел с конца лета и в начале осени. Огонь пытались обуздать сотни спасателей и спецтехника. В частности, использовали и самолеты с водой.
- Всего в результате пожаров погибли 11 человек, еще 19 человек травмировались, среди них – 3 работника ГСЧС.
- В штабе ООС заявили, что пожары могли вызвать провокации со стороны российских боевиков.
- Более 300 домов сгорели дотла, а сотни людей остались без крыши над головой.
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