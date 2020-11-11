В конце лета и в начале осени Луганщина страдала от масштабных лесных пожаров. Пожарные зафиксировали более 100 очагов возгорания. В Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов посчитали, что ущерб от лесных пожаров на Луганщине достигает нескольких миллиардов гривен.

Кроме финансовых убытков, пожары в Украине плохо повлияли на экологию. Министр экологии Роман Абрамовский объяснил, что на расчистку сгоревших лесов и высадку новых деревьев уйдут годы. Об этом он сказал в интервью "Фокусу".

Важно Месяц после пожаров на Луганщине: оправились ли люди от пережитого

По подсчетам Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, многочисленные пожары в Луганской области нанесли государству многомиллиардные убытки.

Убытки подсчитывают, это будут миллиарды гривен. На Луганщине, скорее всего, действительно были поджоги – почти 100 очагов возгорания, что невозможно в случае обычной лесного пожара,

– подчеркнул министр.

Как решить проблему

Абрамовский рассказал, что решить проблему восстановления сгоревших лесов можно двумя путями:

самозасевание;

централизованная высадка молодых саженцев.

Он добавил, что Украина, скорее всего, применит комбинированную модель. Абрамовский отметил, что особенности региона диктуют свои правила восстановления сгоревших зеленых насаждений.

"Это зависит от многих факторов: типа почвы, характера грунтовых вод и другое. Лесоразведение не так дорого стоит, но климатические условия на востоке Украины неблагоприятные", – объяснил министр.

Актуально ГБР считают, что причиной пожаров на Луганщине могла стать халатность руководства ГСЧС

Лесные пожары на Луганщине: главное