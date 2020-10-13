Для пострадавших от пожаров на Луганщине выделят 185 миллионов гривен: между кем распределят
Правительство выделит для людей, пострадавших в результате массовых пожаров в Луганской области, 185 миллионов гривен. Деньги поделят между семьями погибших, пострадавшими и ГСЧС.
Из резервного фонда государственного бюджета пострадавшим в результате пожаров на Луганщине выделят 185 миллионов гривен. За это проголосовали на заседании правительства 13 октября, сообщает 24 канал.
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На что пойдут деньги:
- семьям погибших предусмотрено по 200 тысяч гривен. Выплаты отдельно проведет и областная госадминистрация;
- по 50 тысяч гривен выделят каждого серьезно пострадавшему;
- по 30 тысяч – тем, кто получил травмы средней тяжести;
- по 20 тысяч – людям с легкими травмами;
- по 300 тысяч (на семью) – тем, чье жилье было полностью разрушено, а также по 50 тысяч (на семью) – тем, чей дом был серьезно поврежден;
- дополнительные деньги выделят ГСЧС.
Как сообщил в телеграме нардеп Алексей Гончаренко, МЧС получат 95 798 038 гривен.
Когда люди получат помощь
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай отметил, что ожидает поступления денег и сразу будет направлять их в регионы.
Руководители районных и военно-гражданских администраций и главы сельских советов непосредственно будут выдавать помощь людям,
– заявил глава ОГА.
И добавил, что в первую очередь деньги получат те, кто имеет все необходимые документы.