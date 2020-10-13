Правительство выделит для людей, пострадавших в результате массовых пожаров в Луганской области, 185 миллионов гривен. Деньги поделят между семьями погибших, пострадавшими и ГСЧС.

Из резервного фонда государственного бюджета пострадавшим в результате пожаров на Луганщине выделят 185 миллионов гривен. За это проголосовали на заседании правительства 13 октября, сообщает 24 канал.

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На что пойдут деньги:

семьям погибших предусмотрено по 200 тысяч гривен. Выплаты отдельно проведет и областная госадминистрация;

по 50 тысяч гривен выделят каждого серьезно пострадавшему;

по 30 тысяч – тем, кто получил травмы средней тяжести;

по 20 тысяч – людям с легкими травмами;

по 300 тысяч (на семью) – тем, чье жилье было полностью разрушено, а также по 50 тысяч (на семью) – тем, чей дом был серьезно поврежден;

дополнительные деньги выделят ГСЧС.

Как сообщил в телеграме нардеп Алексей Гончаренко, МЧС получат 95 798 038 гривен.

Когда люди получат помощь

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай отметил, что ожидает поступления денег и сразу будет направлять их в регионы.

Руководители районных и военно-гражданских администраций и главы сельских советов непосредственно будут выдавать помощь людям,

– заявил глава ОГА.

И добавил, что в первую очередь деньги получат те, кто имеет все необходимые документы.

Обратите внимание! На территории Луганской области в течение недели продолжалось тушение пожаров, которые возникли 30 сентября и 1 октября. Самая сложная ситуация была вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тысяч гектаров. О лесных пожарах на Луганщине читайте по ссылке.