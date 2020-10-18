Сотни животных-погорельцев нуждаются в помощи на Луганщине. Они пострадали в результате масштабного пожара, который произошел в конце сентября. Пока хозяева ожидают компенсации за утраченное жилье и ищут возможности для дальнейшего существования – собак и кошек погорельцев спасают неравнодушные.

У многих собак есть ожоги на лапах. Животные очень напуганы и ведут себя не так, как всегда, сообщает 24 канал.

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Житель Сиротиного Геннадий Кононенко рассказал, что одну из таких собак взял под опеку.

Она вообще лежала и не вставала,

– сказал Кононенко.

Мужчина и сам потерял при пожаре все. Несмотря на это, не оставляет раненную собаку одну. Он признался, что когда дома начали гореть – о животных люди думали меньше всего.

Спасать животных начали волонтеры

Спасать животных после пожара взялись волонтеры. Одна из них – Ирина Сурова, которая несколько лет назад обустроила в своей квартире пункт передержки кошек. После пожаров там лечит еще и примерно 10 котов-погорельцев.

Женщина рассказала, что во время пожара смогли выжить не все животные – сотни погибли от огня.

Когда начался пожар, то собак отвязали и они хотя бы смогли убежать. Коты прятались в дом – именно поэтому многие погибли,

– объяснила волонтер.

От многих изуродованных животных хозяева отказались. "Вы знаете, как горит шерсть? Вот все было обгоревшее. Усы тоже уже отрастать начали. Будет красивым котом. А их когда привезли, мы даже не могли определить какого они цвета", – сказала Сурова.

Справка. На Луганщине огонь задел сразу 32 населенных пункта. Подробнее – в материалах 24 канала.

Пожар сплотил людей, – ветеринарка

Ветеринарка Ирина Якимчук заверила, что пожар сплотил местных. В своем отеле для животных она тоже занимается животными.

Сегодня их 8. С первого дня примерно 10 было постоянно здесь. Тяжелых в Харьков отправляли. Вся Украина откликнулась на нашу беду,

– заявила Якимчук.

Помощь животным бесплатно предоставляют все ветеринарные клиники города. Также врачи ежедневно выезжают в села, пострадавших от пожаров. С собой берут корм и лекарства.

Для домашних животных, которых удалось спасти, необходимо приобрести корм. Дело в том, что все запасы сена на зиму сгорели. Люди пока не знают, где взять новое сено.

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