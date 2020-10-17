Пожары в Украине в 2020 году: статистика впечатляет – много погибших и пострадавших
С начала 2020 года в пожарах в Украине погибли более 1 100 человек. Кроме того, еще более 1 тысячи человек пострадали.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По их информации с начала 2020 года в Украине произошло 91 768 возгораний.
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Пожары в Украине в 2020 году: статистика
- Больше всего пожаров произошло в жилом секторе – 24 446, а также в категории "другое" – 62 592, в том числе в экосистемах.
- В производственной сфере произошли 1 485 пожаров, а в транспорте – 3 245.
- Спасти удалось 1 218 человек. Погибли 1 132 человека, еще 1 021 человек пострадал.
Основные правила при пожаре
Первое, что следует делать во время пожара: ни в коем случае не паниковать. Если вы в состоянии – сразу позвоните "101" и вызовите пожарную команду.
Если вы окажетесь в подобной ситуации, помните об этих правилах.
Как вести себя во время пожара: основные правила
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Пожар в помещении: что следует делать
- Увидев задымление или возгорание – вызовите пожарно-спасательную службу "101" или сообщите людей вне здания о пожарной опасности.
- Если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, не садитесь в кровати, а скатитесь с него прямо на пол.
- К двери помещения следует ползти полом под облаком дыма, но не открывать дверь сразу.
- Осторожно прикоснитесь к двери тыльной стороной ладони, если двери не горячие, то откройте их и быстро выходите.
- Если дверь горячая, не открывайте их, дым и пламя не позволят Вам выйти.
- Плотно закройте двери, а все щели и отверстия заткните любой тканью, чтобы избежать дальнейшего проникновения дыма. Возвращайтесь ползком в глубину помещения и принимайте меры для спасения.
- Присядьте и глубоко вдохните воздух, раскройте окно, высуньтесь и попробуйте позвать за помощью.
- Если вы не можете открыть окно, разбейте оконное стекло твердым предметом и обратите внимание на людей, которые могут вызвать пожарную команду.
- Если вы выбрались через дверь, закройте их и ползком передвигайтесь к выходу из помещения;
- Обязательно закрывайте за собой все двери.
- Если загорелась ваша одежда, падайте на пол и переворачивайтесь, чтобы сбить пламя, ни в коем случае не бегите – это еще больше раздувает огонь.
- Обратите внимание, что во время пожара запрещено пользоваться лифтами.
- Если Вы находитесь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а пользуйтесь возможностью спастись на крыше здания.
- Прыгайте через окно только в крайнем случае (каждый второй прыжок при пожаре с четвертого этажа является смертельным). Но если другого выхода нет, перед прыжком выбросьте на землю как можно больше мягких вещей (подушки, матрасы и др), старайтесь спланировать свое падение именно на эти вещи.