С начала 2020 года в пожарах в Украине погибли более 1 100 человек. Кроме того, еще более 1 тысячи человек пострадали.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По их информации с начала 2020 года в Украине произошло 91 768 возгораний.

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Пожары в Украине в 2020 году: статистика

Больше всего пожаров произошло в жилом секторе – 24 446, а также в категории "другое" – 62 592, в том числе в экосистемах.



В производственной сфере произошли 1 485 пожаров, а в транспорте – 3 245.



Спасти удалось 1 218 человек. Погибли 1 132 человека, еще 1 021 человек пострадал.

Основные правила при пожаре

Первое, что следует делать во время пожара: ни в коем случае не паниковать. Если вы в состоянии – сразу позвоните "101" и вызовите пожарную команду.

Основные опасности при пожаре: высокая температура, задымленность и загазованность, обвал конструкций зданий и сооружений, взрывы технологического оборудования и приборов, падение обгоревших деревьев, а также провалов. Опасно входить в зону задымления.

Если вы окажетесь в подобной ситуации, помните об этих правилах.



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