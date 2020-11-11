Президент России Владимир Путин подал несколько законопроектов, которые обеспечат ему пожизненный иммунитет. Они уберегут его от уголовных дел после окончания пребывания в должности.

Кроме этого, глава Кремля планирует усовершенствовать свое президентство и стать единственным удерживателем власти в стране. Об этом рассказали в сюжете журналисты 24 канала.

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Последствия поправок к Конституции России

Проголосованные поправки к Конституции России воплощают в жизнь. Кроме громкого обнуления, список изменений наполнили еще большим количеством подводных камней.

Владимир Путин подал в Госдуму несколько законопроектов, которые усиливают роль президента в должности, а также обеспечивают полный иммунитет от возможного уголовного преследования.

Он знает, что ему следует уйти. Его замечательный преемник, который ему в глаза смотрел и хвостом вилял, через год объявит своего предшественника виноватым в том, что страна переживает трудности,

– отметил политолог Дмитрий Орешкин.

Законопроект о полном иммунитете

Мнения относительно иммунитета президента разделились:

с одной стороны, таким образом Путин может хочет освободить себя от ответственности за многочисленные преступления, совершенные во время его каденции как внутри, так и за пределами России;

совершенные во время его каденции как внутри, так и за пределами России; с другой стороны, эксперты считают, что Путин готовится покинуть пост и просто подстилает себе соломку, чтобы уберечься от болезненного падения.

Политолог Аббас Галямов заверил: "Тот факт, что это оформили, не означает, что это реализуют. Многое оформляют со ставкой на много лет вперед."



Путин создал себе пожизненный иммунитет / Фото Getty Images

Осложнения лишения иммунитета

Более того, теперь лишить Путина иммунитета стало еще сложнее. Ранее следственный комитет должен был возбудить против президента уголовное дело. Решение должна была принять Госдума, а получить подтверждение своего приговора от Совета Федерации.

Теперь обвинить бывшего или действующего президента имеет право только Госдума. Подтвердить обвинения должен Верховный суд, а Конституционный Суд выполняет надзорную функцию.

"Если власть изменится, то она изменится не в тех рамках, которые не предусмотрены в действующей конституции. Поскольку по действующей конституции и законам, власть на выборах изменить нельзя совсем, то ее изменят каким-то другим путем. В этом случае вот эти правовые гарантии просто разлетаются в щепки", – отметил журналист и социолог Игорь Яковенко.



Президент России хочет уберечься от преследований / Фото Getty Images

Ручной Конституционный Суд

Добавление Конституционного Суда в этот процесс может сделать саму процедуру невозможной. Все потому, что судей теперь назначает лично президент. В то же время КС теперь будет решать, возможно ли выполнить решение международного суда или арбитража.

Бесспорно Россия не признает решения международных судов. А также решения по международным договорам, которые она подписала, если они будут противоречить, качать устои вот этого беззаконного, неконституционного режима,

– отметил Яковенко.

Кто, если не Путин

Версий относительно последней деятельности Владимира Путина множество: от страха за собственную жизнь и свободу, до победы президента – демократа в Соединенных Штатах. Газета The Sun даже опубликовала полуконспирологическую теорию о болезни Паркинсона, которая постепенно делает президента бездеятельным.

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Однако, надо учесть, что такая зацементированная система управления государством может быть выгодной остальному истеблишменту Кремля, а лицо на портрете в кабинете станет лишь формальностью.

Как Путин хочет уберечься от преследований: смотрите сюжет 24 канала