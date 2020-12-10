Позорное судилище, – Денисова о приговоре оккупационного суда Крыма владельцу ATR
Все обвинения в сторону владельца телеканала ATR Ленура Ислямова со стороны оккупантов являются надуманными, а уголовное дело – сфабрикованным. Так отреагировала на приговор омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.
Так называемый "суд" нарушил права человека, когда вынес такой приговор. Об этом Денисова заявила в своем телеграм-канале.
Важно 19 лет колонии: оккупационный суд Крыма приговорил владельца телеканала ATR
Денисова осудила действия оккупантов и не признала решение так называемого "Верховного суда Крыма".
С начала этого позорного судилища Ленура Ислямова лишили права на справедливое судебное разбирательство дела, доступа к правосудию и эффективной юридической защиты, что является прямым нарушением статей 6, 13 Европейской конвенции по правам человека,
– подчеркнула омбудсмен.
В День защиты прав человека женщина призвала международное сообщество отреагировать на репрессии оккупантов в отношении украинцев.
Что известно о приговоре Ислямову
- Так называемый "Верховный суд" Крыма 10 декабря приговорил владельца крымскотатарского телеканала ATR Ленура Ислямова к 19 годам колонии строгого режима. Приговор вынес заочно.
- Оккупанты обвинили мужчину в организации вооруженного формирования, диверсии и в призывах к экстремистской деятельности.
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