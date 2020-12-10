Все обвинения в сторону владельца телеканала ATR Ленура Ислямова со стороны оккупантов являются надуманными, а уголовное дело – сфабрикованным. Так отреагировала на приговор омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

Так называемый "суд" нарушил права человека, когда вынес такой приговор. Об этом Денисова заявила в своем телеграм-канале.

Важно 19 лет колонии: оккупационный суд Крыма приговорил владельца телеканала ATR

Денисова осудила действия оккупантов и не признала решение так называемого "Верховного суда Крыма".

С начала этого позорного судилища Ленура Ислямова лишили права на справедливое судебное разбирательство дела, доступа к правосудию и эффективной юридической защиты, что является прямым нарушением статей 6, 13 Европейской конвенции по правам человека,

– подчеркнула омбудсмен.

В День защиты прав человека женщина призвала международное сообщество отреагировать на репрессии оккупантов в отношении украинцев.

Что известно о приговоре Ислямову