Более двух тысяч человек вышли на улицы столицы Чехии Праги 18 октября – в основном речь идет о футбольных и хоккейных местных фанатах. Они бросали в силовиков петарды и другие предметы, полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы.

В Чехии люди вышли на протест против карантинных ограничений, введенных правительством для борьбы с распространением коронавируса. Об этом рассказали в изданиях Czech Radio и Novinky .

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На Староместской площади в Праге на демонстрацию собрались сначала сторонники футбольного клуба Baník Ostrava. Фанаты считают, что правительственные карантинные ограничения – совершенно бессмысленны. Разве что показывают неспособность власти подготовиться ко второй волне эпидемии.

Демонстранты проигнорировали запрет на публичные собрания с участием 500 человек – на площади их собралось более двух тысяч. Причем большинство не имели масок, чего также требуют карантинные правила. О соблюдении социальной дистанции даже не шла речь.

Антикарантинные протесты в Праге 18 октября: фото

Мирный митинг приобрел насильственный характер: радикально настроенные спортивные фанаты (а их среди демонстрантов было не менее 4 сотен) бросали в силовиков петарды и другие вещи. В конце концов полиция для разгона демонстрантов применила слезоточивый газ и водометы.

Протесты в Чехии: видео

По официальным данным, известно о двух десятках пострадавших, четверо попали в больницы. Глава чешского МВД Ян Хамачек пообещал, что организаторы протеста не смогут избежать правосудия. Более 100 человек уже задержали.

В Чехии коронавирус фиксировали у более чем 170 тысяч человек. В октябре количество новых выявленных случаев стремительно возросло, и с 5 числа ввели режим чрезвычайной ситуации.