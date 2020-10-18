В столице Чехии 14 октября открыли уникальный отель – там будут принимать только больных коронавирусом. Для заселения необходимо предоставить справку о положительном тесте. Поселиться в гостинице, имея лишь подозрение на COVID-19, невозможно.

Что известно об отеле для больных коронавирусом

Четырехзвездочный отель Legerova 9 расположен в центре Праги. Он принадлежит сети Czech Inn Hotels. Отель рассчитан на туристов, которые узнали о том, что больны, а также больных жителей столицы, которые боятся заразить своих родных. Об этом сообщает Novinky.

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Отели сейчас пустые, а многим людям некуда податься в своей ситуации, поэтому мы решили сделать что-то полезное,

– рассказали в Czech Inn Hotels.

Заказать номер можно через вебсайт или по телефону. Обслуживание клиентов в "коронавирусном" отеле организовано полностью бесконтактно. На стойке регистрации есть только монитор. Ключи – непосредственно в дверях комнаты. Больные также могут заказать доставку еды или лекарств.



Стойка регистрации в отеле для больных коронавирусом / Фото Еxpats.cz

Всего в отеле есть 55 номеров. Преимущественно они одноместные. Однако некоторые рассчитаны для пар.

По правилам отеля, гостям нельзя выходить за пределы своего номера – за исключением случаев, когда нужно выйти к врачу или забрать доставку.

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Весь персонал отеля работает в защитных костюмах. Комнаты после выезда клиентов оставляют пустыми на один день, а затем тщательно дезинфицируют. В общих помещениях дезинфекцию проводят ежедневно.

Стоимость номера в "коронавирусном" отеле составляет от 1000 крон. Это примерно 1200 гривен.



Персонал разносит еду в "коронавирусной" гостинице / Фото Еxpats.cz

Согласно данным Ассоциации отелей и ресторанов Чехии, около половины отелей Праги под угрозой закрытия из-за последствий эпидемии.

Обратите внимание! За сутки 16 октября в Чехии зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса – 11 105. По количеству больных на душу населения – Чехия лидирует среди стран Европы. Всего за период пандемии там 168 827 человек заразились COVID-19. Из них 1352 – умерли, а 68 945 больных уже выздоровели.



Номер в отеле, где принимают больных коронавирусом / Фото Еxpats.cz