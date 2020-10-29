Старинная украинская церковь, которую вывезли в Чехию из Украины в начале ХХ века, сгорела в Праге. Однако горожане планируют ее восстановить и публично собирать для этого деньги.

Украинская церковь святого Михаила 28 октября сгорела в Праге, об этом рассказали в издании Novinky . Причины пожара пока не известны.

Напомним Старинная деревянная церковь сгорела в Ивано-Франковской области

В 1929 году церковь святого Михаила завезли в Чехию – в Сады Конских, – где она стала частью коллекции этнографического музея. Ведь это сооружение построено в Украине во второй половине XVII века.



В Чехии сгорела украинская церковь XVII века / Фото Novinky

Церковь создали в бойкивском стиле с элементами народного барокко. Ее длина – четырнадцать метров, а ширина – восемь. Высотой башня церкви примерно в 17 метров. С 2008 года храм использует православная церковь.



Так выглядела старинная украинская церковь в Праге до пожара / Фото Novinky

Впоследствии этот же день, 28 октября, посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис в твиттере сообщил, что сгоревшую церковь в Праге решили восстановить. Для этого власти города 29 октября объявит "публичный сбор пожертвований".