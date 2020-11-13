В Праге городской суд принял решение отменить чрезвычайную меру Министерства здравоохранения. Речь идет о расширенных правилах ношения масок, которые в городе ввели 21 октября.

Суд не нашел должного обоснования мер. Согласно решению, министерство должно исправить свои действия до 21 ноября, об этом сообщает Novinky.

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Суд подчеркнул, что не хочет смягчать угрозы, связанные с эпидемией. При этом он не утверждает, что меры не были необходимыми, однако в учреждении отметили, что решению от 19 октября не хватает конкретных соображений.

На основании соответствующих соображений суд мог бы эффективно и ответственно рассмотреть вопрос о необходимости обязательного ношения средств защиты органов дыхания в установленном в настоящее время объеме,

– говорится в решении суда.

По мнению учреждения, министерство только обосновало ранее принятые меры и не объяснило, почему предварительная мера была усилена. Согласно решению от 21 октября ношение масок распространилось на открытую территорию муниципалитетов и на автомобили.

Справка. По состоянию на 13 ноября 2020 года, всего в Чехии обнаружили 450 392 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровели 301 385 человек, смертельных случаев – 5 878.