Германия призывает Москву обнародовать информацию об отравлении Алексея Навального. Если же Россия на этот шаг не согласится, то вполне вероятно ее ждут санкции.

Россия должна прояснить ситуацию в отношении Навального

Карательные ограничения может применить Евросоюз в связи с выводами Организации по запрещению химического оружия. Об этом написал в твиттере министр иностранных дел Германии Гайко Маас.

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Если Россия не прояснит, что произошло в деле Навального, и не предоставит информацию, то адресные и соразмерные санкции против виновных с российской стороны будут неизбежны,

– сообщил Маас.

Wenn #Russland die Vorgänge im Fall #Nawalny nicht aufklärt und Informationen nicht bereitstellt, werden zielgerichtete und verhältnismäßige Sanktionen gegen Verantwortliche auf russischer Seite unvermeidlich sein. Werden eine gemeinsame Reaktion in der EU und der OVCW abstimmen. — Heiko Maas (@HeikoMaas) October 7, 2020

Что сообщили в ОЗХО

В организации отметили, что яд в организме Навального аналогичен "Новичку", однако ранее его в списках запрещенных веществ не было.

Официальная Москва назвала выводы ОЗХО предвзятыми.

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