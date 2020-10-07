Правда или санкции: Германия требует от России информацию об отравлении Навального
Германия призывает Москву обнародовать информацию об отравлении Алексея Навального. Если же Россия на этот шаг не согласится, то вполне вероятно ее ждут санкции.
Россия должна прояснить ситуацию в отношении Навального
Карательные ограничения может применить Евросоюз в связи с выводами Организации по запрещению химического оружия. Об этом написал в твиттере министр иностранных дел Германии Гайко Маас.
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Если Россия не прояснит, что произошло в деле Навального, и не предоставит информацию, то адресные и соразмерные санкции против виновных с российской стороны будут неизбежны,
– сообщил Маас.
Что сообщили в ОЗХО
В организации отметили, что яд в организме Навального аналогичен "Новичку", однако ранее его в списках запрещенных веществ не было.
Официальная Москва назвала выводы ОЗХО предвзятыми.
Главное об отравлении Навального:
- 20 августа лидера российской оппозиции Алексея Навального отравили. Плохо ему стало на самолете из Томска в Москву.
- Два дня российские врачи отказывались признать отравление Навального и не давали разрешение на его эвакуацию в Германию.
- 22 августа Навальный все-таки отправился в Берлин.
- Три независимые лаборатории в Германии, Франции и Швеции подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
- В сентябре Навальный вышел из комы.