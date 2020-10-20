Украинский народ вынужден бороться за право знать свою настоящую историю, а не системно фальсифицированную государством-агрессором. Запрет книги "Дело Василия Стуса" в очередной раз это доказывает.

Украинское общество вынуждено снова противостоять посягательству на свободу слова. Об этом предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний написал на своей странице в фейсбуке.

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Митрополит заявил, что такая реакция украинского народа на решение суда по "Делу Василия Стуса" доказывает: советская тирания больше не будет иметь место в демократическом и независимом государстве. Все попытки "совецких адептов" будут напрасными.

А правда об их недостойной деятельности уже хорошо известна и будет распространяться и дальше – ее невозможно заточить в тюрьму, запретить или обречь на несправедливую смерть,

– отметил Епифаний.

Митрополит напомнил, что мы неоднократно были свидетелями того, как видоизменяли украинскую историю: замалчивали, меняли, маскировали. Однако, по мнению Епифания, правда всегда побеждает. Именно правда является светом, способным преодолеть любую тьму.

"Именно поэтому светлая память о Стусе всегда будет жить в украинском сердце, несмотря на любые запреты. Ведь Стус был всегда свободным, даже во время своего заключения в советской камере", – подытожил Епифаний.

Что известно о запрете "Дела Василия Стуса"

19 октября 2020 Дарницкий районный суд Киева запретил распространять книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука. Пророссийский политик заявил, что украинская книга об украинском поэте нарушает его честь и достоинство.

Через считанные минуты после решения суда тираж издания раскупили во всех книжных магазинах. Издательство Vivat пообещало напечатать еще один тираж "Дела Василия Стуса". Книга выйдет без редактирования. Все цитаты о Медведчуке останутся.

Запрет "Дела Василия Стуса" возмутил украинцев. В сети они призывают тех, кто еще не читал книгу, непременно сделать это.



Цитаты, за которые судился Медведчук / Инфографика 24 канала