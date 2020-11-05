Правила Шенгенской зоны могут пересмотреть: детали
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал пересмотреть действующие правила в отношении Шенгенской зоны. Все для того, чтобы усилить защиту внешних границ Европы.
Макрон считает, что для реализации этого вопроса надо создать "полицию безопасности". Об этом говорится на сайте пресс-службы президента Франции.
Важно Из-за терактов на улицы Франции выйдут до 7 тысяч военных, – Макрон
Мы должны пересмотреть Шенгенскую зону: все те, кто хотят участвовать, должны выполнять обязательства ответственности,
– заявил Макрон.
Он на примере недавних терактов во Франции и Австрии напомнил, что опасность терроризма существует повсюду. А также есть "глобализированные сети". Макрон убежден: необходимо, чтобы Европа усилила свою реакцию.
Что такое шенгенская зона?
Это общее пространство 26 европейских государств, присоединившихся к нормам шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой. Украинцы в страны шенгенской зоны могут ездить по биометрическим паспортам без виз.
По его словам, Франция делает это, удваивая свои имеющиеся силы. А также намерена усилить контроль на границах: увеличить численность полицейских, жандармерии и вооруженных сил, привлеченных к патрулированию.
"На фоне изменений в ситуации с угрозами мы решили значительно усилить наш пограничный контроль в шенгенской зоне", – сказал Макрон.
Президент Франции также отметил, что страны шенгенской зоны должны прийти к единому стандарту по правилам предоставления убежища для беженцев.
Теракты во Франции: коротко
- В октябре 2020 года возле Парижа убили учителя после того, как он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции пообещал защищать светские ценности от радикального ислама.
- Позже в стране убили 3 прихожан храма Нотр-Дам в Ницце.
- Еще несколько нападений было предотвращено в разных городах страны.
Больше о терактах во Франции читайте здесь.
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