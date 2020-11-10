В Раде категорически против законопроектов, принятия которых требуют "евробляхеры". В частности, там считают, что бюджет понесет значительные потери, если такие законы все же одобрят.

Представители политической силы, организовавшей протесты под парламентом, "несколько лукавят". Такое мнение высказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, сообщает УНН. Актуально Таможенники с Ровненщины устроили бизнес на растаможке "евроблях", но его "накрыла" СБУ В чем заключается проблема с автомобилями на еврономерах Гетманцев говорит, что проблема не новая, а длится годами. Этот вопрос решали "раз и навсегда" уже трижды, подчеркнул он.

По его словам, на самом деле никто не тормозит рассмотрение соответствующих законопроектов, однако Кабмин и Министерство финансов выступили категорически против них. Он призывает искать компромисс.

При этом он не считает, что в цивилизованном государстве стоит принимать решения исходя из интересов отдельной организации, а не всего общества. Активисты возвращались с новыми требованиями. Иногда кажется, что им важнее процесс, чем результат. Они получают льготу или отсрочку, завозят новые автомобили на еврономерах и процесс получает новое дыхание,

– возмутился председатель комитета Данил Гетманцев. Что этому предшествовало В ноябре 2018 года ВР внесла изменения в Таможенный кодекс, из-за чего повысили штрафы за незаконное использование автомобиля на иностранной регистрации – от 8,5 тысячи гривен до 170 тысяч гривен.

Владельцы "евроблях" постоянно протестуют против растаможки, поэтому штрафы за ввоз соответствующих автомобилей оттерминовывали несколько раз, поэтому они до сих пор не действуют.

Активисты требуют, чтобы парламент принял законопроект, предусматривающий единовременное освобождение от уплаты НДС участников и ветеранов АТО и изменение принципов растаможивания в части возрастного коэффициента. К теме Растаможка "евроблях": петиция к Зеленскому набрала необходимые голоса