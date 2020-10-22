Со следующей недели заседания Кабмина будут проходить в режиме онлайн из-за сложной эпидемиологической ситуации. В зале Дома правительства должен находиться только премьер-министр и те министры, участие которых необходимо.

Кто может быть в зале заседаний

Обновленный регламент позволил главе правительства принять решение о заседании в режиме видеоконференции. Министр Кабинета Министров Олег Немчинов разъяснил, как это будет происходить, в комментарии Интерфакс-Украина.

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Решать, кто может быть в зале заседаний, может только Денис Шмыгаль. Среди присутствующих – чиновники, которые необходимы, а также работники Секретариата.

Уже состоялось по меньшей мере три заседания с использованием этой технологии, в частности очередное заседание в среду. Например, министр по делам ветеранов был не в зале правительства,

– сказал Немчинов.

Относительно того, где должны министры быть во время, когда они выходят на онлайн-связь, то локации неограниченные. Тем не менее это не касается рассмотрения вопросов с ограниченным доступом.

"Если есть вопросы, которые требуют ограничений, то министры должны находиться в категорированном помещении и с категорированными средствами связи, которые позволяют проводить разговоры, имеющие ограниченный гриф. Пока у нас такой потребности не было", – отметил Немчинов.

Грифованные вопросы следует обсуждать именно в кабинетах в Доме правительства.

Как голосуют во время онлайн-заседаний

Чиновники голосуют поднятием руки. Именно поэтому необходима видеосвязь, поскольку премьер должен видеть всех членов Кабмина. Что касается приглашенных лиц – то им заранее присылают ссылки на видеоконференцию.

Обратите внимание! Немчинов заверил, что заседания будут транслировать для граждан в обычном режиме. То же самое касается брифингов.